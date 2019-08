En el Mercado Municipal solo uno paga la renta del local

Angostura, Sinaloa.- La cultura del no pago impera entre los locatarios del Mercado Municipal de Angostura, muestra de ello es que solamente uno de los 20 comerciantes establecidos que existen en dicho lugar está al corriente en todo, el resto solo cubre la cuota de uso de piso semanal.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez resalta que no pueden ponerse exigentes en el tema de que todos cumplan con su responsabilidad debido a que el lugar no está en las mejores condiciones, pero está en puerta su remodelación, y cuando se dé, ahí sí todos tendrán que jalar al parejo y pagar tanto lo establecido por piso como por el local.

“Nosotros tenemos registrado en el sistema del Mercado Municipal un total de 20 locales en uso, y el monto que más o menos pagan por piso a la semana es de mil 300 pesos y si pagan de una por todo el año es de 2 mil 134 pesos.

Hasta la fecha tenemos que muchos de ellos adeudan, ya que hay una cultura de no pago, y se entiende, porque las condiciones del Mercado Municipal no son las más apropiadas y quien ocupa un lugar para comercializar productos ahí simplemente no está motivado.

Estamos haciendo muchos esfuerzos en el área de Ingresos por lograr que paguen, ya que las referencias que tenemos es que solamente José Roberto Cárdenas Quiñónez es quien ha contribuido de manera solidaria y responsable en estar al corriente con la cuota en todo, el resto solamente cumple con el uso de piso.

Como se ha corrido la voz que gracias a un proyecto que traemos el mercado será remodelado próximamente, estamos recibiendo llamadas telefónicas de gente que nos solicita un espacio, un local, para vender diferentes productos, y en eso estamos trabajando, en ordenar las cosas, para que funcione de la mejor manera posible y además tener un mercado más digno”, resalta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.