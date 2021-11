En el Pueblo Mágico de Mocorito no se descarta la celebración del Carnaval 2022

Mocorito, Sinaloa.- María Elizalde Ruelas, presidenta municipal de Mocorito, mencionó que no está descartada la celebración de esta tradicional fiesta del Carnaval 2022 que es para el pueblo. Afirmó que en el caso de ese municipio se valorará, pero primeramente se tomará en cuenta al Sector Salud para poder tomar una decisión. Agregó que está consciente de que no se puede esperar mucho tiempo porque es una fiesta que con lleva mucha organización, sin embargo, en los próximos días estarán trabajando en la valoración para finalmente tomar una decisión.

Expresó que ella considera que la sociedad está ansiosa de poder salir, lo cual ella comprende y cree firmemente que la ciudadanía ya busca que este tipo de acciones se vuelvan a implementar, pero dejó muy en claro que ella quiere ser muy prudente en ese sentido y considerar al sector salud.

Enfatizó que no descartan totalmente el celebrar la fiesta del carnaval sin embargo buscan ser muy responsables y valorar todos los aspectos y si hay condiciones llevarlo a cabo, sin embargo, en caso de no haber condiciones afirmó que ella lo informará. Por otro lado, también dio a conocer que la fiesta de la Purísima no se llevará a cabo, pero sí se implementarán los eventos que la iglesia realice.

