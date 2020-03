En el barrio Las Delicias tienen buenos servicios

Mocorito, Sinaloa.- Los vecinos del barrio Las Delicias dicen contar con un pequeño problema de basura en un barranco que está cerca de este lugar, pero estas acciones son de los mismos vecinos y no es culpa del Gobierno que siempre está atento a este barrio con lo que necesitan.

La señora Reyna Valenzuela expresó que en este barrio se vive muy tranquilo y que de su parte no hay nada de qué quejarse. La vecina comentó que con la cuestión de la basura están conformes, ya que las veces que le toca pasar siempre está puntual.

“La basura siempre pasa, hoy no ha pasado pero porque no le toca, mañana es cuando pasa y nosotros sacamos las bolsas unos minutos antes de que pase para que no se haga cochinero porque los animales rompen las bolsas y uno tiene que andar juntando todo otra vez”, citó.

Aseguró que antes tenían un muy mal servicio de agua potable pero en la actualidad sí está funcionando todo bien.

Lo peor con lo que cuentan en este barrio es que las personas tiran basura en barrancos y lotes baldíos y nadie la junta. / Fotografía: EL DEBATE

Detalló que tenían una fuga muy grande de aguas negras pero esa quedó solucionada cuando el que fuera gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Fernando Nájar, trabajó en ese tema.

Informó además que por ese lado las cosas han fluido bien y que esperan que la situación siga en esta sintonía.

Agradeció a servicio públicos por el buen estado en el que se encuentran las calles de este barrio y señaló que en este lugar siempre tratan de hacer un buen trabajo.

Doña Reyna dijo que todo estaba en muy buenas condiciones y que no había de qué quejarse, sino que al contrario agradecía que todo funcionara bien. Por último dijo que el alumbrado público era bueno y que esto ayudaba a tener más tranquilidad por las noches.