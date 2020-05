En el ejido Dámaso Cárdenas de Angostura, están a la espera de trabajo

Angostura, Sinaloa.- La situación económica para muchas familias ha sido crítica durante este periodo de cuarentena, pero si bien en algunos casos mejoraban un poco con programas como el de Empleo Temporal, esta vez no ha sido así y un ejemplo es el ejido Dámaso Cárdenas, en Angostura, donde la falta de este apoyo no es algo de hoy, ya que aseguran que hace años no les llega.

La señora María Consuelo Arredondo, vecina de la localidad, comenta que si hay algo que los vecinos requieren es de un apoyo como es el del programa Empleo Temporal, pues hace años que no les llega y lo han estado solicitando desde hace tiempo.

La respuesta que han tenido es que la prioridad para este apoyo son los campos pesqueros, pero la señora afirma que en los ejidos también hay necesidad.

En esta época del año los vecinos comienzan a tener problemas con el agua. / Fotografía: EL DEBATE

“Aquí somos nueve de familia, uno trabaja nada más, tengo una hija en la universidad, habemos familias que vivimos del diario, que no tenemos, y hay unas mamás que no tienen marido y otras que somos viudas, la última vez que nos dieron el apoyo éramos como 20”, expresa la señora.

Por otra parte, en esta época del año comienzan a sufrir un poco por el abasto de agua, ya que la planta se abastece del canal y de ahí también les llega el agua a otros tres ejidos, motivo por el que en esta temporada se comienza a tandear y no es posible contar con el vital líquido en sus hogares como quisieran, pues hay que brindar el servicio a todos los poblados.

Asimismo, en cuanto a servicios como la recolección de basura, la señora comenta que el camión recolector pasa cada ocho días, específicamente cada viernes sin falta, mientras que en el tema del alumbrado público también manifiesta contar con un buen servicio, pues recientemente cambiaron unas lámparas en el poblado.

