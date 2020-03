En el fraccionamiento Colinas viven sin problemas

Guamúchil, Sinaloa.- Sin graves problemas en la operación de los servicios públicos viven los residentes del fraccionamiento Colinas de San Ambrosio. Esto fue lo que se encontró.

En este fraccionamiento los vecinos calificaron de muy buenos los servicios públicos con los que cuentan. La vecina Domitila Mazo, comentó que hasta el momento no ha tenido problemas ni con el agua, ni con el drenaje, ni con la recolección de basura, y tampoco se considera un lugar con inseguridad.

El único detalle que mencionó la vecina fue que en temporada de lluvias las lámparas tienden a fallar. “Quizás por algún problema que se presenta en la línea de electricidad”, dijo la madre de familia.

Pero del resto de los servicios no se presentó ninguna queja. Otra de las vecinas que se encontraba limpiando su jardín y la parte de la calle que le corresponde, comentó que ella no batalla con nada y que por el momento no ve una necesidad urgente de atender.

En temporada de lluvias las lámparas tienden a fallar comentó una vecina al señalar que es cuando se funden. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Se comentó un dato curioso y es el hecho de que en varios domicilios los recibos del agua presenten diferentes direcciones que no corresponden con este fraccionamiento, ya que al parecer hubo fallas de parte de la constructora al registrar incorrectamente datos de algunas viviendas, al momento de dar de alta las tomas de agua.

Ubicado a un costado del bulevar Centauro, este es uno de los fraccionamientos de reciente creación. Donde las viviendas no han sido habitadas por completo.

Respecto a la calidad de los servicios, se observan en buen estado desde la pavimentación y la red de alumbrado público. La limpieza en este lugar es evidente y es notoria la participación de los vecinos para mantener en buen estado sus viviendas, jardines y la calle.

Ante el comentario de las fallas en las lámparas es importante que las autoridades competentes las revisen porque la iluminación se ve afectada especialmente con la presencia de las lluvias.

A diferencia de la mayoría de las colonias y comunidades visitadas, en este lugar no se recibieron quejas ni petición alguna.