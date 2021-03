En el fraccionamiento Las Fincas de Guamúchil añoran un parque digno

Guamúchil, Sinaloa.- Dado a que los niños no tienen áreas dónde jugar ni practicar algún tipo de deporte, habitantes del fraccionamiento Las Fincas de Guamúchil, conjunto habitacional que está pegadito a Tultita, coinciden en que lo más prioritario que actualmente solicitan es la rehabilitación del pequeño parque, que realmente esté en dignas condiciones, pues le falta un buen mantenimiento.

Además, manifiestan que de lo abandonado que se encuentra hasta mala imagen da para el fraccionamiento, a raíz de que se encuentra a la pura entrada de las casas, cuando en realidad debería de ser una buena carta de presentación de la localidad.

Asimismo, confirmaron que el lugar es muy tranquilo y se vive a gusto, pero reconocen que en ocasiones los jóvenes motociclistas se sueltan el pelo y sí llegan a hacer algún tipo de desmán por las calles.

“Aquí todo es tranquilo, y si hablamos de servicios públicos, afortunadamente todo funciona bien. El agua potable sale por las llaves con buena presión, pero, claro en ocasiones la cortan un rato, pero seguro es para darle mantenimiento a algún motor, pero normalmente todo el día hay agua”, dijo Efrén Verduzco.

El drenaje no falla, no vemos derrame de aguas negras a causa de algún taponamiento, tampoco hasta hoy nos ha fallado la recolección de basura, el camión cubre su ruta los días que le toca, las calles están en buen estado, no para jugar carreras, pero sí para que los carros anden sin problemas de hoyos.

Las lámparas del alumbrado están bien, eso nos da mayor seguridad de salir por las noches a algún mandando, además tenemos ruta del camión urbano, en fin, estamos bien, solo un buen parque para que jueguen los niños nos hace falta”, comenta Efrén Verduzco.