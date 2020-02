En el mar la vida también es complicada

Angostura, Sinaloa.- Metafóricamente varias personas comentan que la vida en el mar es más sabrosa, pero en realidad no es así, pues muchas familias de los diferentes campos pesqueros de Angostura se las ven muy duras para salir adelante en el día a día y sufragar los gastos que se generan en el hogar.

Luciana Gutiérrez Camacho, habitante de La Reforma, uno de los campos pesqueros más grandes no solo del municipio y Sinaloa, sino también de toda la República Mexicana, asegura que la vida aquí está muy difícil, así se lo han confirmado los 44 años que tiene habitando dicho lugar, dado a que en ocasiones desafortunadamente no han tenido ni un peso para comprar algo de comida, por tal motivo han tenido que echar mano de los recursos que el mar les proporciona, pero el problema se agudiza cuando la mayoría de las especies, que son el principal sustento económico y alimenticio, entra en veda.

Doña “Chana”, como de cariño le dice mucha gente, cuenta con 71 años de edad, vive en la parte baja de la colonia La Pionía, a unos cuantos metros del mar, en dos cuartos de material donde tiene ubicados los dormitorios, en tanto que la cocina, el comedor, la lavadora y el lavatrastes están debajo de un tejabán casi al aire libre, pues solamente por un lado, específicamente donde está la estufa, tiene parte de una pared de concreto.

A un costado tiene almacenados montones de fierro viejo y grandes cantidades de costales llenos con botes de aluminio, ya que la misma necesidad de agarrar dinero para sacar adelante a su familia la llevaron a emprender un pequeño negocio de compraventa de fierro viejo y otras cosas, pero a decir de ella, la verdad las ganancias que le quedan son mínimas, si acaso uno o dos pesos por kilo.

“Cuando estaba uno más joven me levantaba en la madrugada para hacerle lonche a mi marido para que se fuera a pescar al mar y trajera algo qué comer para mis hijos, pero ahora ya me levanto a las 07:00 u 08:00 horas de la mañana, ya no tengo esa preocupación de mañanear, ahora de lo que estoy muy al pendiente es de atenderlo a él, porque desafortunadamente hace algunos años debido a la enfermedad de la diabetes le cortaron las dos piernas.

Sin duda la vida es muy difícil, porque además de tener muchas carencias, pues batallamos para atenderlo como se merece, pues tenía su silla de ruedas pero estaba descompuesta y a puro pulmón lo tenía que empujar uno, hacía mucha fuerza para eso, casi no lo podíamos mover, pero ya gracias a Dios la arreglamos y ahora sí es más fácil subirlo y andarlo moviendo de un lado para otro.

Lo primero que hago en el día es ponerme a barrer, pero hay veces que cuando lo estoy haciendo mi esposo me habla para que le haga desayuno, y pues ahí voy a atenderlo.

Con la finalidad de agarrar un peso más y colaborar en el gasto diario del hogar doña Chana compra botes de aluminio y fierro viejo para luego ir a revenderlos a la sindicatura de Chinitos. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Aquí en la casa vivimos mi esposo, yo, un hijo que acaba de llegar, una hija con sus cuatro hijos, una nieta que está con nosotros porque su mamá no está y otra nieta que yo la crié, pero ella está estudiando en Guasave y hay veces que se viene los fines de semana a pasar aquí con nosotros, pero en otras se queda allá.

Mucha gente piensa que porque vivimos en un campo pesquero todos los días comemos camarón, pescado, almejas, jaibas, carne de manta, entre otras cosas, pero la verdad no es así, en veces sí comemos, pero en muchas otras ni los probamos, pues se atora la carreta y no se puede, es por eso que tenemos que echar mano de las verduras que estén a la mano, del frijol, en veces un pedazo de carne con papas, caldos de gallina y los huevos, que no falten.

Sí sufrimos para salir adelante en el día a día, por lo cara que está la vida, pero gracias a Dios tenemos la ayudita de que a mi esposo mes tras mes le dan cheque de pensión y a mí me dan el 70 y Más, que es poco dinero, pero voy haciendo mi ahorrito, porque mi hijo también en veces que agarra camarón me da una feriecita y de ahí estamos comprando lo que se necesite en la casa.

Por fortuna mi hija tiene una tiendita, ahí vende unas cositas, y pues voy con ella porque las tiendas me quedan muy lejos y además no me gusta andar ahí, incluso desde que pusieron la Ley aquí en La Reforma solamente dos veces he ido para allá, y eso porque en una ocasión vino a la casa un señor amigo y compadre de mi esposo, vio las condiciones en que vivíamos y me dijo: venga, vamos a la Ley, la voy a llevar a comprarle algo de mandado; ‘no, le decía yo, está bien así, muchas gracias pero no’, pero él se amachó y me dijo: ‘no, alístese, la voy a llevar’, y pues casi a la fuerza me llevó a comprar mandado.

La temporada de frío no se siente tanto porque ponemos unas lonas y ya no nos pega el aire, pero el agua sí amanece bien helada y para lavar la ropa y los trastes la tenemos que echar de la manguera, del tambor no se puede de lo fría que está. En tiempo de calor sí nos andamos asando, hace mucha calor, porque tenemos un tejabán, malito pero hay lo tenemos, que se calienta.

Tenemos pegados los cuartitos de material pero en uno de ellos el techo está en pésimas condiciones, bien comido por el salitre, se nos está cayendo. Una vez estaba mi nieta acostada en la cama y de repente se cayó un pedazón de enjarre del techo y por poco que le cae encima, por un ladito le pasó.

El techo donde nosotros dormimos también estaba muy malo, pero ese ya gracias a Dios me lo dieron las autoridades, me hicieron esa ayuda, y pues ya podemos dormir más tranquilos, pero antes, nombre, nos acostábamos con el Jesús en la boca, con miedo de que nos fuera a caer encima y quién sabe que nos hubiera pasado”, manifiesta Luciana Gutiérrez Camacho.

Dona “Chana” es una mujer muy inquieta y con ganas de sobresalir en el día a día, muestra de ello es que ella compra los botes de aluminio y con el talón de sus pies los empieza a aplastar para luego depositarlos en costales.

“Me duelen los pies de lo que he aplastado botes, pero qué más va a hacer uno si se ocupa dinero en esta vida, y pues mi hijo, que vive en el toldito de enseguida, es el que me los lleva a vender a Chinitos, pero lo pagan muy barato y los dos o tres pesos que les llego a ganar son buenos.

En muchas ocasiones un caldo con calabacitas tiernas, acompañado con pepinos picados, ha sido el alimento de la familia de doña Luciana Gutiérrez Camacho. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Está comprobado que en los campos pesqueros si no haces por la vida, la vida te tratará muy mal, pues hay camarón, pescado, caracol, almeja, jaiba, entre otras especies que se venden y agarrar dinero para que la familia salga adelante. Dicen que la vida en el mar es más sabrosa, pues sí, porque hay mucho producto qué comer, pero tienen que ir a agarrarlo y cuando no agarran viene el sufrimiento, porque se gasta el poquito dinero que se tenía, ahí está la muestra, mi hijo tenía tres días seguidos yendo a marea y no había vendido nada porque no había agarrado camarón.

En esta vida para todo se necesita dinero, más si hay niños en la escuela, ya ve que piden mucho los maestros, y pues aquí con nosotros son tres nietos los que están estudiando, dos a la secundaria y el otro a la primaria.

Si no fuera por el poquito apoyo que recibimos, la verdad quién sabe qué sería de nosotros, estaríamos a la buena de Dios, como seguro hay muchas familias en los campos pesqueros, que se las ven muy duras porque dependen solamente de lo que les da el mar y cuando no les da tienen que aguantar y ver cómo superar la crisis.

Aquí en La Reforma el drenaje está muy malo, pero dicen que es porque la tubería no sirve, el agua potable y la recolección de basura sí están bien, en tanto que el alumbrado público en partes sí hay buena iluminación pero en muchas otras está muy oscuro, hacen falta lámparas. Todos anhelamos vivir mejor cada día, y para ello se necesita echarle muchas ganas, porque cada vez las cosas están más difíciles”, asegura doña Luciana Gutiérrez Camacho.