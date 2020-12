En el municipio de Angostura continúan acciones de vivienda

Angostura, Sinaloa.- Siguiendo con las acciones del programa de vivienda en el municipio de Angostura, Omar Duarte Rodríguez, director de Bienestar Social en el Ayuntamiento, explica que de los 149 beneficiados que ya se les han sido entregadas físicamente sus viviendas se encuentran en supervisión y en seguimiento de las acciones, en lo que expuso que están desarrollando en 101 casas la acción de techo firme, así como en 40 ante piso firme.

Asimismo, dio a conocer que la cantidad de 119 casas por construir son las que faltan sin embargo solamente están a la espera que se reinicie la segunda quincena del mes de enero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al respecto Duarte Rodríguez, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) que siguen firmes con el llamado a la ciudadanía a que contraten el servicio de agua para que puedan ocupar sus viviendas. Añadió que alrededor de 20 familias son las que han atendido.

“Ha habido poca afluencia, algunas personas si han acudido hacer el contrato en la Junta Municipal, hacemos un llamado para reiterarles que es muy importante y para aquellos que no han habitado su vivienda en la segunda semana de enero estaremos verificando nuevamente y daremos cumplimiento a lo que está estipulado si no está habitado o no tienen el acondicionamiento entraríamos en la cuestión jurídica con los beneficiarios”, señalo.

Para finalizar el director de Bienestar Social en el Ayuntamiento, recalcó que es muy importante que los beneficiarios acudan al Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) para que habiten sus viviendas que ya recibieron.