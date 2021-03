En el municipio de Mocorito ya sufren con los estragos de la sequía

Mocorito, Sinaloa.- El estiaje desafortunadamente se anticipa en el Pueblo Mágico de Mocorito, pues la sequía ya le está asestando un duro golpe a la ciudadanía de las comunidades, pero también a los de la cabecera municipal, de manera específica a los habitantes del Barrio Las Delicias.

En dicho sector varias personas afirman que por lo general este problema de desabasto del vital líquido lo empezaban a tener, pero a partir de mayo, hoy el tiempo se les adelantó dado a que desde principios de este mes están batallando para almacenar agua en sus recipientes, incluso consideran tan grave el problema a raíz de que han llegado a pasar hasta tres días sin una gota en las llaves, por tal razón han tenido que comprar garrafones para bañarse y cubrir otras necesidades en el hogar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Tenemos comprobado que cuando no estaban las cribas en el río había mucha agua, pero ahora con sus trabajos se fueron hasta el calichi, acapararon gran parte de terreno y eso nos vino a afectar. Ahora tenemos agua a ratos y muy poquita, creo que la están moviendo de colonia en colonia, porque la verdad está escasa, y como se está complicando la situación y la gente se desespera, mejor van al pozo del Ayuntamiento, ahí ya se empieza a llenar de carros y pipas para abastecerse, pero vemos que desafortunadamente también se va a acabar el agua del pozo, porque no llovió, y entonces sí se va a poner feo el asunto”, expresa Belizario Valenzuela.

La señora Rosa Amelia comenta que la semana pasada llegaron a estar hasta tres días sin agua y el Ayuntamiento no les mandó pipas para el abastecimiento, y lo peor del caso es que a muy pocos metros de distancia tienen la nueva planta potabilizadora, que fue inaugurada por el gobernador de Sinaloa, y aun así sufren por el vital líquido.

“Ahí está la planta y no nos explicamos el porqué tanto problema con el agua, apenas el Gobierno sabe realmente cómo la distribuye, pero por lo menos yo sí entiendo que esto es normal porque no llovió como se esperaba y los pozos no tienen buenos remanentes. Nosotros ya sabemos que vamos a batallar por el agua, pero esto era de mayo o junio en adelante, no nos esperábamos que la sequía se fuera a adelantar tanto, así que en cuanto sale un chorrito en la llave luego a agarrar todo lo que se pueda en tambores, cubetas, vasijas, ollas y si es posible bombearla para llenar el tinaco. Cosa curiosa, hay casas en que sale un poco de agua pero al vecino del lado no le llega”, señaló.

Leer más: Partido del Trabajo va solo en las elecciones locales en Sinaloa