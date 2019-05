En el olvido viven los habitantes de El Chinal

Mocorito, Sinaloa.- La población de la comunidad El Chinal está inconforme por el mal estado de los servicios públicos. Dicen no contar con buenos servicios y que las autoridades los tienen en el olvido.

La señora Martina Elenes Castro dice que es muy incómodo tener que quemar la basura porque no cuentan con el servicio de recolección, que ese servicio solamente está en la cabecera del municipio y que para ellos esto representa un foco grave de infección, además de que la basura deben quemarla para deshacerse de ella, porque no hay dónde dejarla. Cuando esta se acumula, no saben qué hacer con ella, y por tal motivo, deciden tomar estas medidas que afectan a toda la comunidad, en especial a los pequeños que inhalan el humo.

Otro de los problemas que tienen es la falta de agua, además de que cuando llegan a tener es muy poca y sin presión, por lo que deben llenar los recipientes cuando tienen oportunidad.

Elenes Castro dijo que cuentan con muy pésimo servicio de alumbrado público y que no tienen muchas lámparas, y que las pocas que están, no funcionan. Afirmó que esta situación los tiene muy decepcionados de las autoridades municipales, porque no han puesto el mínimo esfuerzo para ayudarlos

La comunidad no cuenta con el servicio de recolección de basura / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Uno de los problemas más graves que tiene esta comunidad es la falta de pipas que rieguen la calle, porque a pesar de ser solamente una calle en todo el rancho, es demasiado el polvo que levantan los pocos carros que transitan por ahí.

Aseguran algunos habitantes de El Chinal que es muy importante que las autoridades municipales estén al pendiente y muy atentos a las necesidades que tiene esa zona, porque son bastantes y se requiere de un esfuerzo grande.

Entendemos que no solamente nosotros necesitamos atención, pero no estaría mal que nos apoyen con lo que se pueda por el momento”, dijo Elenes Castro.