En la Asociación Ganadera Local de Mocorito carecieron de todos los apoyos

Mocorito, Sinaloa.- Juan Leonel Montoya Bojórquez, quien está a unos días de entregarle la presidencia de la Asociación Ganadera Local de Mocorito a Luis Enrique López López, afirma que no hay nada qué decir en su último informe de labores, por lo tal es muy posible que este punto no se toque durante el evento y solamente se dé la toma de protesta del nuevo consejo administrativo debido a la falta de apoyos.

El popular "Güerito de Potrerillos" resalta que de lo crítico que estuvo la situación, en ocasiones puso dinero de su bolsa para que su periodo saliera sin problemas, ya que no contó con ninguna clase de apoyo que viniera a beneficiar al sector pecuario.

“El cambio de presidente se dará el último domingo de este mes, a las 10:00 horas, y según los tradicionales protocolos son que tenemos que dar el último informe de labores, pero creo que eso no se va poder porque no hubo entradas de dinero de nada, no se presentaron problemas entre los ganaderos porque gracias a Dios somos muy unidos, pero carecimos de todos los apoyos posibles, así que no hay nada que decir en el informe”, expresó.

Para salir adelante le tuve que meter de mi bolsa y ni modo que les cobre a los ganaderos lo invertido, eso sería muy corriente de mi parte”.

Juan Leonel Montoya Bojórquez dijo que la nueva administración tiene un panorama muy complicado, porque sin apoyo le será difícil sostener los gastos que se generen que son como; los pagos de quincena de las secretarias, el seguro, la luz, el agua, entre otras cosas.

“No tuvimos apoyos y no podemos culpar a nadie, nosotros entramos voluntariamente a este puesto que dura dos años y así no es para afectar ni señalar a gente. Me tocó la pandemia y eso nos perjudicó mucho pero con que no nos hayamos enfermado está bien”, explica Juan Leonel "El Güerito de Potrerillos" Montoya Bojórquez.