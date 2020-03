En la Colonia 5 de Febrero piden una mejor energía eléctrica

Guamúchil, Sinaloa.- En tiempo de lluvias el problema principal de la colonia 5 de Febrero de esta ciudad de Guamúchil es que el servicio de energía eléctrica es de muy mala calidad.

La señora Maribel López, indicó que este es un problema con el que cuentan desde hace mucho tiempo, que hasta la fecha no les han podido resolver y que por ahorita están tranquilos, pero temen el momento en que llueva.

Lo peor que los vecinos dicen tener es que en tiempo de lluvias el servicio de energía eléctrica les falla y se quedan sin este. / Fotografía: EL DEBATE

Por su parte, el señor Guillermo González, señaló que todos los servicios están en buenas condiciones y asegura que en donde él habita no se cuenta en este detalle de la energía eléctrica, que posiblemente se deba a la zona. El señor detalló que la basura es muy puntual, pero que el lunes 16 no pasó.

“No pasó la basura el lunes pasado, pero es posible que por el día festivo no hayan trabajado, pero la verdad que siempre pasa, no tengo nada de que quejarme, vivo muy tranquilo y me gusta estar aquí”, dijo Guillermo González.

Por último, señaló que hace poco que arreglaron las calles y que le agradece al Gobierno por haberlos apoyando con eso, porque dice que ya era necesario y que no sabían ni por dónde pasar con tanta zanja en las calles.