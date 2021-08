En la Región del Évora la SEPyC no autoriza ni cobra cuotas por inscripción

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) las cuotas de inscripción no existen, afirmó el jefe de Servicios Regionales del Évora, Roberto Sánchez Cázarez.

Afirmó que la SEPyC no cobra, no permite, no reglamenta y no autoriza las cuotas de inscripción en la Región del Évora, pero mencionó que se han venido realizando desde hace varios años debido a un acuerdo que ha tomado la Asociación de Padres de Familia (APF) en coordinación con los directivos.

“Las cuotas de inscripción son acuerdos que toman las instituciones coordinadas con la Asociación de Padres de Familia”, explicó.

Explicó que de parte de la SEPyC no hay una limitante para que puedan restringir la entrega de algún documento o la recepción de algún alumno por una cuota de inscripción.

Aseguró que la Secretaría de Educación Pública y Cultura respeta los acuerdos de cada institución y de la Asociación de Padres de Familia y respeta el hecho de que ellos acuerden contar con una cuota de inscripción voluntaria.

El jefe de Servicios Regionales del Évora mencionó que por el momento se encuentran a la espera de saber quiénes están en condiciones de regresar y quiénes no, ya que hasta el momento se desconoce quiénes acudirán de manera presencial y quiénes seguirán trabajando de manera virtual, incluso de manera mixta.

Exhortó a los padres de familia y a toda la comunidad a que estén atentos a los reportes oficiales de la Secretaría, y que hay que estar muy atentos a lo que sea oficial y hacer caso omiso a los anuncios que se hacen en redes sociales que no sean de fuentes oficiales.

“Invito a todos los padres de familia que estén atentos a cada información que se genere para el posible arranque el día 30 de agosto. Se están haciendo los estudios de diagnóstico para saber cuáles son las escuelas que están en condiciones y saber cuáles no lo están. Recuerden la frase ‘sin prisa pero sin pausa’, que dice en repetidas ocasiones el secretario de Educación en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López”, expresó Roberto Sánchez Cázarez.