En la Región del Évora los ingenieros esperan repunte de obras con la nueva normalidad

Guamúchil, Sinaloa.- Las constructoras locales han superado este periodo de contingencia sanitaria por el COVID-19 gracias en mayor medida a la obra privada, aunque esta situación sí bajó la cantidad de trabajo, explica el presidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Alberto Román Ríos.

Ante esta situación el ingeniero Román Ríos comenta que se encuentran a la espera de la obra pública, la cual podría repuntar con el regreso a la nueva normalidad; “no va a ser como años anteriores, porque la mayoría de los municipios han invertido en salud, entonces lo que ya les haya quedado podrían invertir en obras, pero calculo que sea un buen porcentaje lo que se ha invertido en otros rubros y que sí va a salir obra pero no como otros años; igual en lo federal, no se ha soltado, lo están haciendo pero no se ha visto reflejado aquí”.

Señala también que el gremio se encuentra trabajando y hasta ahora ninguna empresa local ha entrado en situación crítica, “a nivel nacional se maneja que un 20 por ciento de las empresas privadas grandes han cerrado, pero aquí en lo local no”.

Por otra parte, este Día del Ingeniero será muy diferente a lo que siempre se realizaba debido a la pandemia, pues generalmente se colocaba una ofrenda a los ingenieros fallecidos, se realizaba un desayuno y en la noche una cena, lo cual no será posible esta ocasión, pero se está viendo la posibilidad de que, quien pueda, unirse para llevar a cabo una pequeña cena guardando las medidas adecuadas, como la sana distancia, y que no sean muchas personas las que se encuentren en dicha reunión.

Finalmente Román Ríos expresa que ahorita lo primordial es que el gremio se cuide y quienes tienen que trabajar lo hagan bajo las medidas necesarias, para poder volver a verse cuando se regrese a la nueva normalidad; “quiero felicitarlos por el Día del Ingeniero, no va a ser como otros años, pero la felicitación y el abrazo se lo mandamos a cada uno de ellos”.

