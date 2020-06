En la Región del Évora pocos alumnos que no realizaron su preinscripción

Guamúchil, Sinaloa.- En el tema de las inscripciones en línea se tiene un gran avance, según informó el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en el Évora, Lizandro Sillas López.

Indicó que el proceso está por concluir, pero con el asunto de las preinscripciones se detectó que un pequeño porcentaje de alumnos no se preinscribieron y no se sabe si se cambiaron de zona, de escuela, de municipio o estado; pero de acuerdo a la estadística que se tiene, hay un gran avance y es por ello que se está haciendo una apertura de la página para todas aquellas personas que no iniciaron o no culminaron el proceso.

“En la primera parte hay gente que hemos ubicado que no se preinscribió por alguna razón, porque son importantes las preinscripciones, con eso tenemos nosotros todos los recursos, tanto humanos como materiales, para atenderlos. Entonces hasta el día 30 vamos a tener abierta la plataforma para que ingresen y lo hagan los que por una razón u otra no pudieron hacerlo, o que hicieron un cambio”, señaló.

Asimismo, mencionó que los padres de familia o tutores que no culminaron el proceso de preinscripción tienen todavía hasta el día 30 para hacerlo y eso les garantiza que no va a haber movilidad y aseguran un lugar en el próximo ciclo escolar.

