En la Región del Évora recomiendan estar alerta de señales suicidas y atenderse

Sinaloa.- El suicidio sigue siendo un tema del que poco se habla en las familias y se trata de ocultar, pero se debe estar muy al pendiente de las señales suicidas y atenderse de manera inmediata.

Debido a que no existe una estadística del suicidio en la Región del Évora por la forma en que se clasifican los diagnósticos en los certificados de defunción, no se cuenta con uno con la clave internacional correspondiente a “suicidio”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con esto no se niega que no se hayan registrado suicidios en la región este año, sino que “si no está plasmado con estos diagnósticos no se ve reflejado en el sistema estadístico epidemiólogo”, expuso Velazco Zayas, al informar que “se cuenta con pocas estadísticas que sean fuertes para tener el dato preciso de los casos de suicidios registrados en la región del Évora”, expuso el jefe de la Jurisdicción III, pero los casos y riesgos existen, por lo que se llama a estar muy al pendiente de señales de alarma de suicidio en la familia, hablar del tema y no ocultarlo, porque sigue siendo un estigma y tabú.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria III explicó que las personas que están en riesgo son quienes presentan alguna inestabilidad emocional, pero las causas son multifactoriales y hay muchas circunstancias que pueden llevar al suicidio, pero si se carece de ese soporte familiar de dónde agarrarse, esto se asocia a que las circunstancias lleven a una persona a tomar una decisión de quitarse la vida.

“Es importante estar muy al pendiente de todas las señales de alarma dentro de la familia”, es el llamado que hace la Jurisdicción Sanitaria III a la población de los municipios de la región del Évora.

Se considera que, desde las presiones laborales, sociales, inclusive las relaciones interpersonales, emocionales y amorosas, pueden llevar a tomar una decisión tan trágica.

Leer más: Esperan recibir apoyo en semillas en el municipio de Salvador Alvarado

La Secretaría de Salud cuenta con la unidad de Uneme-Cisame, con especialistas, para brindar asesoría y la atención de manera gratuita.

Conoce cómo el rehabilitar el diafragma ayuda pacientes con secuelas de COVID-19

Síguenos en