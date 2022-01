En la SNTE 53 en la Región del Évora de Sinaloa se niegan a regresar a clases presenciales este lunes 17

Los Mochis, Sinaloa.- La comunidad educativa del SNTE 53, en la Región del Évora, se oponen a un regreso a clases presenciales este lunes 17 de enero, debido a que las condiciones actuales por el rebrote de contagios de Covid-19 es un riesgo para todo el personal educativo, señaló Tomás Enrique Cervantes López, coordinador sindical del SNTE 53 en el Évora.

El dirigente destacó que el regreso a clases no es prudente ni responsable, puesto que en la sociedad en general hay muchas personas contagiadas de Covid-19, y esto abarca a la comunidad educativa, ya que en la Región del Évora hay cerca de 40 maestros infectados. Y por su salud y de todo aquel que interactúe con ellos no es recomendable.

De igual manera mencionó que a pesar de que algunos profesores ya recibieron su segunda dosis de la vacuna anti Covid-19, hay un porcentaje considerable que no pudo aplicarse la vacuna, debido a que se encuentra contagiados y es por esto que no es conveniente que regresen a las aulas con tanta prontitud, además que son minoría los alumnos que ya se encuentran protegidos, tanto que no llega a un 20 por ciento los jóvenes que ya han sido vacunados contra esta enfermedad.

Además, que, una gran cantidad de maestros y estudiantes padecen enfermedades que los ponen en un mayor riesgo, tales como hipertensión, diabetes y más, es este otro punto importante por el que se debe considerar la fecha del regreso a clases presenciales.

"No sería prudente y responsable regresar a las aulas el próximo lunes, no es un capricho, es responsabilidad", expuso.

Calificó la indicación del posible regreso a clases presenciales este lunes 17, como una "imprudencia", por el riesgo que representa, por eso que como dirigente del SNTE 53, expuso qué es necesario que se reconsidere la fecha para el regreso a las aulas, por el bienestar de los estudiantes como de la sociedad en general.

Mencionó que tanto profesores, alumnos y padres de familia se niegan a regresar a las aulas, aclaró que en todo momento se han mantenido en contacto y coinciden en qué es fundamental salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes, de los trabajadores de la educación y de la ciudadanía.

"El llamado es que se reconsidere por parte de las autoridades a no regresemos este lunes 17 de enero las aulas, no por un capricho, sino por responsabilidad, cuidémonos todos, el virus sigue aquí con nosotros" finalizó preocupado.