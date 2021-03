En la colonia Cuauhtémoc de Guamúchil las calles están en malas condiciones

Guamúchil, Sinaloa.- Una buena raspada de calles es lo que solicitan urgentemente los vecinos de la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Guamúchil, en especial en la calle Francisco Villa, pues a decir de la habitante Martha Josefina Aguilar, personal de Obras Públicas fue a la colonia a rasparlas, pero duraron más haciéndolo que en volverse a poner de la misma forma, y ahora está en malas condiciones con muchos baches y piedras sueltas por todos lados, por lo que hoy piden se les haga un trabajo de calidad, para así evitar que lo estén solicitando tan repentinamente como está pasando actualmente.

Asimismo, la señora dijo que las autoridades policiacas no van por la colonia a darles los rondines correspondientes, por lo que mencionó que también sería importante que los tomen en cuenta y fueran una que otra vez por aquellos rumbos, ya que de esa manera se sentirán más tranquilos, aunque la raza dice que es una zona calmada.

En cuanto al servicio de recolección de basura, mencionó que con él no han tenido problema alguno, pues éste siempre está al pie del cañón y cuando saben que no podrán pasar por días festivos personal se encarga de hacerles llegar la notificación para que los vecinos no saquen los desechos.

“Con el servicio de la basura no hemos tenido ningún problema y siempre avisan, y en cuanto al trabajo, la verdad que está muy bien”, dijo. Añadió que las luminarias de igual manera se encuentran funcionando bien, así como también el drenaje.

Para finalizar Martha Josefina Aguilar dio a conocer que el servicio del agua no les ha causado dolores de cabeza hasta el momento, debido a que cuentan con un buen servicio público.

