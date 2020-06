En la colonia Cuauhtémoc de Guamúchil sufren por la poca presión del agua

Guamúchil, Sinaloa.- Temporada de calor, dolor de cabeza seguro para los habitantes de la colonia Cuauhtémoc. Susana Burgos, habitante de la colonia antes mencionada, manifiesta que el mayor problema con el que se cuenta es con el agua, al ser que éste no funciona ni sube presión como debería de ser.

“Batallamos mucho con la presión del agua porque no sube, y cuando queremos agarrar agua, sale muy poca, y he tenido que comprar bomba para bombear al tinaco para poder mantener agua, y si no, con el poco de agua que sale de la manguera, lo que se nos complica mucho”, comenta la señora.

Otra de las fallas con la que cuenta la población es con el drenaje público, pues según comenta la vecina, este servicio público y el del agua les causan año con año molestias a todos los habitantes de la colonia.

Lo peor con lo que cuenta la gente es por la baja presión del agua, ocasionándoles dolores de cabeza. / Fotografía: EL DEBATE

Susana Burgos expresó que en lo que respecta a las calles, se encuentran muy maltratadas y deterioradas, por lo que sería bueno darle una buena arreglada. “Con las malas condiciones de las calles batallamos mucho, también con el polvo que se levanta, los carros no dejan de pasar ni de día ni de noche”, resaltó.

En lo que respecta al camión recolector de basura, la ciudadanía asegura que este servicio cumple con sus horarios de corrida y es muy raro cuando no llega a pasar. Lunes, miércoles y viernes son los días en que el camión recolector de desechos pasa por la colonia Cuauhtémoc, servicio público que tiene muy contentos a los vecinos.

Cabe mencionar que ante la seguridad, la ciudadanía mencionó que son muy pocas las veces que los elementos policiacos van a dar rondines por la colonia. “Antes pasaban constantemente y nos sentíamos más seguros, y ahora es muy raro que vengan por estos lados”, dijo Susana Burgos.

La vecina de la colonia Cuauhtémoc expresó que ante el servicio del alumbrado público no cuentan con dificultad alguna, al ser que estas luminarias se encuentran en buen estado.

