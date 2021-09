En la colonia San Pedro de Guamúchil aún sufren por los estragos de la tormenta tropical “Nora”

Guamúchil, Sinaloa.- Las pasadas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Nora” causaron algunas afectaciones en la colonia San Pedro de esta ciudad de Guamúchil y hasta el momento aún siguen algunos árboles y basura en las calles. Lamentablemente esto ha sido motivo de queja entre los vecinos y claman por el servicio de limpieza.

Alexandra Luque, vecina de esa colonia, manifestó estar molesta debido a que ya han pasado varios días de las fuertes lluvias y aún hay árboles obstruyendo el paso de vehículos por ciertas calles.

De igual manera, la ciudadana agregó que por las banquetas hay mucha basura y el gobierno municipal no se ha dado a la tarea de retirarla.

Detalló que en la mayoría de las calles existe este problema y que las ramas de los árboles no han podido ser removidas ya que muchos vecinos no cuentan con el dinero necesario para pagará y que alguien más se las lleve y también no tienen alguna unidad en que movilizarse.

Leer más: ¡Culichis solidarios! Donan apoyos para damnificados por 'Nora' en San Ignacio, Sinaloa

Ante esta situación una de las ciudadanas afectadas pide de la manera más atenta que él área de Servicios Públicos les brinde el apoyo necesario para que la colonia quede completamente despejada de basura.