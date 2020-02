En la colonia San Pedro piden un alto a las aguas negras

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la colonia San Pedro, especialmente los que habitan por la calle Alejandro Peña hasta topar con el callejón Gustavo Félix León, están desesperados y ya no hayan qué hacer ante el constante derrame de aguas negras que brota de una alcantarilla.

La señora Rosa Castro asegura que en este popular barrio se vive tranquilamente y que la mayoría de los servicios públicos, como recolección de basura, agua potable y alumbrado, funcionan en óptimas condiciones, pero el que sí está dejando mucho que desear es el drenaje.

La ciudadana de San Pedro asegura que con este problema de aguas negras ya tienen aproximadamente un mes, y la Japasa no ha podido solucionarlo pese a ser un grave foco de infección.

Rosa Castro asegura que en determinadas horas del día no se puede estar adentro de su casa debido al penetrante fétido olor que se desprende, mucho menos se pueden consumir alimentos.

Lamentablemente el agua negra sale de manera constante por la alcantarilla y esta corre hacia el río. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por tal motivo le pide a las autoridades tomar cartas en el asunto a la brevedad posible, pues ella ya se ha enfermado de diferentes cosas a raíz de la suciedad que brota de la alcantarilla y corre varios metros hacia el caudal del río.

Incluso, el agua negra se está enlagunando cerca de una construcción que se está realizando y esto genera aún más la contaminación y proliferación de moscos, moscas y otros insectos voladores. Rosa Castro afirma que Japasa ha mandado al camión vactor pero este no llega hasta donde está el problema, sino que una o dos cuadras antes destapa la tubería y según arregla el detalle, pero no es así.

“Es un cochinero el que tenemos en esta parte de San Pedro y no nos hacen caso para solucionar el problema, muestra de ello es que ya lo he reportado tres veces y nada, para acá ni se arriman, y ahí está que ya me dio diarrea y vómito”, asegura Rosa Castro.