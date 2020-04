En la colonia Tultita piden más camiones

Guamúchil, Sinaloa.- Los vecinos de la colonia Tultita piden más camiones en ruta los fines de semana debido a que tardan en circular mucho tiempo, esto porque el pasaje de los estudiantes ha disminuido y ya no se preocupan en estar pasando más seguido, por lo que una vecina de la colonia comentó molesta que el transporte urbano hace esperar a la gente parada más de una hora para contar con el servicio.

La señora Marta López, señaló que el problema empezó desde que se inició escuchar del tema de la pandemia del coronavirus, por lo que las instituciones se vieron obligadas a cancelar las clases, así que los camiones tardan más tiempo en pasar.

“Los sábados y domingos que los muchachos no van a la escuela tarda más tiempo en pasar el camión, entre semana pasaba cada hora, y adelante de la una de la tarde tarda en pasar más rato”, dijo la vecina.

Pese a que no se cuenta con corridas del transporte urbano muy constantes, se asegura que por las calles no tienen pendiente alguno porque se encuentran pavimentadas y no les dan complicaciones, así como por el servicio del alumbrado público que se encuentra en buen estado.

Asegura que lo peor con lo que cuentan es el transporte público, pues dicen que tarda en pasar hasta una hora. / Fotografía: EL DEBATE

Por el agua potable la gente comenta que no tienen complicación alguna, por lo que manifestaron que la cantidad de agua es muy buena para la colonia; asimismo, con el drenaje, un habitante que se encontraba por los rumbos señaló que este servicio se encuentra en buen estado, sin complicaciones. Cabe mencionar que con el servicio público del recolector de basura los vecinos están satisfechos, ya que este se encarga de estar pasando los martes, jueves y sábado.

La vecina mencionó que el mejor servicio público con el que cuenta la ciudadanía de la colonia es el servicio antes mencionado, que es el alumbrado público, por lo que la señora señaló que en estos momentos se encuentra funcionando bien, sin temer de qué por las noches no lleguen a prender y el temor de salir les llegue.

“A veces se apagan las lámparas y tardan en prender, pero ya no se ha presentado el caso porque ahora se encuentran bien, y espero sigan funcionando como hasta el momento”.