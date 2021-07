En la comunidad de La Palma, Angostura quieren contar con desagües

Angostura, Sinaloa.- En cualquier momento podrían presentarse fuertes lluvias, y los habitantes de La Palma, Angostura andan con el preocupados, pues dicen que algunas casas se inundan porque no hay desagües que les permita no estar pasando por esta problemática y muestra de ello es la conocida calle nueva.

El señor José Castro comentó que sería muy importante que autoridades competentes hagan su trabajo para que no estén con el pendiente de que se va a inundar, con el peligro de perder muebles y más.

Asimismo, comentó que ante el servicio del agua potable los que no tienen pozos sufren por el vital líquido, ya que a los que no tienen se les ha estado recortando este servicio. En cuanto al servicio del alumbrado público, dio a conocer que no han tenido dificultades. “Antes con un aire se iba la luz, y pusieron transformadores”, dijo.

Por otro lado, de igual manera reconoció que otro de los servicios que hasta el momento no les ha causado dolores de cabeza es el drenaje.

Habitantes de La Palma, perteneciente al municipio costero, resaltaron que el servicio con el que mejor cuentan es el de la recolección de basura, ya que los que se encargan de ello están pasando dos veces a la semana llevándose todos los desechos que por días los pobladores fueron reuniendo.

El señor José Castro comentó que elementos de Seguridad Pública rara vez van a dar rondines de vigilancia por dicha comunidad, destacando que sería importante de igual manera que vayan más seguido como autoridades.

