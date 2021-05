En la comunidad de La Primavera, Angostura piden tierra para las calles

Angostura, Sinaloa.- Para circular con mayor tranquilidad, al no tener pendiente en que se les pueda descomponer las unidades en las que pasan por las diversas calles, o no sufrir algún accidente, es por lo que los habitantes de la comunidad La Primavera, Angostura piden a la Dirección de Obras Públicas manden echar tierra por todas las calles, debido a que éstas se encuentran en muy malas condiciones, causando dolor de cabeza a la gente que ahí habita.

El señor José Alberto López dio a conocer que son muchas las dificultades por las pésimas condiciones de las calles. Reconoció que este servicio no es el único que está causando una serie de problemas, sino también el alumbrado público, que, a decir de los vecinos, algunas lámparas fallan mucho y por las noches, cuando más se requieren, no prenden porque no sirven, ocasionando que se queden en total oscuridad algunos pedazos y con ello el temor de pasar por ahí.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por otro lado, comentó que los servicios que sí han estado marchando con normalidad y de los cuales están con tranquilidad, es el agua potable y el servicio del drenaje. En cuanto a ellos, José Alberto destacó que hasta la fecha operan de manera adecuada.

No obstante, señaló que el camión recolector de basura, de igual manera, es uno de los servicios que menos dolores de cabeza causa, ya que éste se encarga de estar pasando todos los martes. Dijo que el servicio por el cual no batallan es que elementos policiacos seguido van a dar los rondines correspondientes, ayudando a que la gente esté más segura.

Leer más: Secretario de Educación Pública supervisa vacunación de los maestros en Guamúchil