En las lluvias la imprudencia es la causante de accidentes en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Durante la temporada de lluvias se deben tomar en cuenta varios factores para evitar accidentes al conducir durante una precipitación pluvial, ya que la velocidad combinada con el asflato o el pavimento mojado, en ocasiones puede resultar fatal.

Al respecto, el coordinador de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, explica que es muy importante al conducir bajo la lluvia, si en el camino hay un vado o arroyo, no intentar cruzarlos porque no se sabe la velocidad que lleva la corriente ni la profundidad del agua, “es muy importante recalcar a la gente no tratar de atravesar cauces de arroyos, porque esto es lo que nos puede generar accidentes, nos puede generar que se los lleve la corriente”.

Asimismo, manifiesta que la imprudencia al intentar cruzar arroyos y manejar a altas velocidades, son determinantes en la incidencia de accidentes durante la temporada de lluvias, pues al ir a una alta velocidad no se alcanza el frenado correcto y es ahí cuando se dan los derrapones ocasionando choques o atropellamientos.

En cuanto a las recomendaciones para prevenir accidentes, Gastélum Camacho explica que es muy importante tomar la distancia adecuada entre un vehículo y otro, así como circular con las luces encendidas en todo momento mientras esté lloviendo y, en caso de contar con faros de niebla, encenderlos también.

“Es muy importante también estar al pendiente de los parabrisas, de tenerlos en buen estado para la temporada, además de tener en buenas condiciones el sistema de aire acondicionado de los vehículos para cuidar que no se nos empañen los vidrios al momento de manejar durante una lluvia”, expresa.

