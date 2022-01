En medio de inconformidades, vacunan contra Covid-19 a adolescentes de 14 a 15 años en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Desde tempranas horas del día, los jóvenes de Salvador Alvarado se aglomeraron en la Unidad Administrativa para completar su proceso de vacunación contra Covid-19.

Al comenzar la jornada de vacunación para menores de 14 y 15 años, los disgustos y las quejas se hicieron notar en la ciudadanía alvaradense, cuando al llegar los organizadores empezar a formar unas segundas filas en donde pedían se respetaran la hora de vacunación por letras el primer apellido a lo que los padres de los menores se inconformaron porque aseguraron no haber sido informados de este proceso.

Esto debido a la aglomeración que provocaron las largas y tediosas filas fuera de la Unidad Administrativa de la ciudad, a donde acudieron jóvenes de 14 a 15 años para vacunarse por primera vez, así como jóvenes de 17 a 19 años para segundas dosis, y también terceras dosis para los adultos mayores, debido a esto no se estableció un orden correcto tanto que fue necesaria la presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Con el afán de ser los primeros muchas personas llegaron a apartar su lugar desde las primeras horas de la madrugada, aun cuando no era su turno. Sin embargo, las autoridades respetaron el orden de las letras y los horarios, y esto generó inconformidades y quejas por parte de la población, sobre todo en los adultos mayores.

"Nos tienen aquí parados, no tienen consideración, es una burla esto", comentó un ciudadano de la tercera edad, Jesús Aarón Inzunza Castro.

Pese a las indicaciones de las autoridades, el pueblo no se respetó las medidas de prevención, como la sana distancia, generando así una aglomeración. Por otro lado, algunas madres de familia externaron su tranquilidad al saber que ahora sus hijos estarán protegidos ante este mortal virus. "Ya ve que ahorita hay muchos casos de contagio, se me hace bien que estén vacunados para que estén protegidos y que si le llega a dar Covid, que ya no le dé tan fuerte. Es por su bien, por su salud", afirmó Diana Karina López, madre de familia.