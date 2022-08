En negociación con Gobierno del Estado, Tortilleros se resisten a bajar el precio del kilo

De acuerdo con la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno del estado y los tortilleros, en mantener el precio de la tortilla, muchos mostraron su inconformidad.

El incremento

Pese el incremento de insumos para elaborar las tortillas el precio del kilo en algunas tortillerías se mantendrá en los 23 pesos, esto con la finalidad de apoyar a la economía familiar, y que generará pérdidas financiera para quien las elabora. En una reunión que sostuvieron entre la Federación Industrial de la Masa y la Tortilla y tortilleros se acordó que las tortillerías retrocedan en el aumento en el precio máximo y se mantenga así hasta finalizar el año.

El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, especificó que a través de un diálogo entre tortilleros y el Gobierno del estado se comprometieron a bajar el precio de 25 pesos, mismo que entró en vigor el 1 de agosto.

El acuerdo

Xóchitl Mejía López, dirigente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla de Salvador Alvarado, expresó que no están de acuerdo a bajar el precio de la tortilla, ya que los insumos subieron mucho de precio y no resulta ser una venta redituable, pero que el Gobierno les está pidiendo que el precio se mantenga en los 23 pesos por kilo. Son alrededor de 45 tortilleros los que están registrados en el municipio, mismos que se encuentran con la incógnita de bajar o no el precio.

La dirigente agregó que se está haciendo un sondeo sobre quiénes sí y quiénes no lo bajaron, y que en los próximos días se dará el resultado de los tortilleros que aceptaron el acuerdo del Gobierno.