En pausa el recurso del Fondo Minero para Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El municipio sigue a la espera de una respuesta positiva para el recurso del Fondo Minero. Guillermo Galindo Castro, presidente municipal, informó que a mediados de diciembre cambiaron los lineamientos del formato, de tal manera que el día 6 de enero se enviaron a la Federación.

“Ya hablé con el licenciado Roldán, que era el enlace que teníamos, y me dijo que él ya no está trabajando ahí, entonces me dio el contacto de la persona con la que nos pondremos de acuerdo”, dijo Galindo Castro.

Agregó que no saben qué pasará en este caso, porque los seis municipios que fueron están en las mismas y ya necesitan una respuesta.

“Este recurso es nuestro y nos urge, y sobre todo porque ya estamos en el 2020 y son dos años prácticamente de retraso que traemos con este recurso del Fondo Minero”, finalizó el alcalde.