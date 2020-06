En picada la donación de sangre ante la pandemia en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Reyna Michelle Mexía Beltrán, presidente del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis, informó qué hay muchas personas con complicaciones de salud que requieren de transfusiones de sangre pero que debido a la pandemia las personas se niegan a donar sangre por el temor de ir a un hospital y ser contagiados de Covid-19. Por este motivo la donación de sangre ha disminuido considerablemente.

“La verdad no hay donadores, las personas no están donando. Normalmente no se tienen la cultura de donar sangre y en estos momentos menos y se han tenido que utilizar estrategias de ofrecer dinero para que la gente acuda y aún así es muy poco el interés que tienen por participar en este tipo de donaciones”, comentó.

Señaló que las pocas personas que han acudido de manera voluntaria han salido con condiciones no aptas para ser candidatos a donación.

Mexía Beltrán, expresó que las causas pudieran ser que las condiciones de salud no son las adecuadas para que los ciudadanos sientan la confianza de entrar a un hospital, debido a que existe el temor de que puedan contagiarse con el virus, además hay mucha población que no puede donar y La última cuestión es que el personal médico en estos momentos es recomendable que no donen sangre.

No somos candidatos a menos que llevemos una prueba que resulte negativa a Covid y aún así, como hay periodo de ventana de 14 días, no somos candidatos”.

La presidente del Colegio de Médicos Generales y Familiares de los Mochis, dio a conocer desde su punto de vista que la mayoría de los pacientes que deben recibir una transfusión de sangre se tardan aproximadamente tres días para conseguir un donante.

Resaltó que el detalle con el Covid-19 es que muchos pacientes están requiriendo donación porque las condiciones de salud están empeorando, dijo además que hay personas que empiezan a tener anemia, a bajar sus plaquetas y el riesgo de sangrado es mayor.

Explicó que ya se están presentando algunos casos de personas que han contraído la enfermedad del Dengue y Covid-19 simultáneamente. “El dengue produce sangrado y el Covid produce trombos, son de esas combinaciones raras y peligrosas porque no sabes cómo se va a comportar el paciente”.

Agregó que ahora con la pandemia ha aumentado la demanda de personas que requieren donaciones de sangre pero a su vez ha disminuido el interés en los ciudadanos por convertirse en donadores.

Indicó que hay pacientes que requieren de hasta cuatro donadores, dependiendo de la situación en la que se encuentra.

Por último explicó que los requisitos para que una persona pueda ser donante son muy estrictos porque se busca evitar que la persona que reciba la sangre se contagie de alguna enfermedad de transmisión sexual o cualquier otro problema de salud que se pase a través de la sangre.

Por su parte, Gamaliel Benitez Arvizu, director de Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional siglo XXI, indicó que con la urgencia sanitaria se tuvo una disminución del 60 por ciento en la captación de sangre específicamente en la Ciudad de México, debido a la estrategia de resguardo que se planteó y por otro lado por la epidemia del Covid.

Por otro lado señaló que afortunadamente pudieron estrategias para disminuir el requerimiento y es gracias a esto que no han sufrido de desabasto.

Ponderó que para ser una persona apta para donar debe tener la edad mínima de 18 y máxima de 65 años, estar en óptimas condiciones de salud, llevar un estilo de vida sano, evitar ingerir algún tipo de sustancias nocivas para la salud, tener más de 50 kilos entre muchos otros requisitos. Agregó que el interrogatorio que se les hace también es muy extenso y estas son medidas que se utilizan porque al final de cuentas es un componente que va ser empleado por otra persona.

