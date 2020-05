En proceso de certificación de hoteles en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La nueva normalidad será notoria en la prestación de servicios turísticos en Salvador Alvarado. Un sector clave para la reactivación es la hotelería, por lo que ya se trabaja en lograr la certificación cuando se inicie la activación turística.

Hay nuevos lineamientos para la reactivación del turismo en el país, pero en este municipio en particular el primer paso será la certificación de los hoteles, informó la directora de Turismo en Salvador Alvarado, Herandy Castro Montoya. Señaló que aunque se tiene una proyección para la reactivación, no se puede definir qué áreas o sectores se podrían aperturar pronto, hasta que la federación y el estado lo definan. Informó que en lo que se está trabajando es en el proceso de certificación con el sector hotelero y en la planeación de la promoción turística acorde a la nueva normalidad.

La Dirección de Turismo dio a conocer que en estos momentos se concentra en la coordinación con los hoteleros, “porque tienen que contar con una certificación para que sus instalaciones estén totalmente sanitizadas y capacitados”.

La funcionaria expuso un dato novedoso: se prevén cambios en la promoción turística, se pasará de lo regional a lo local.

“Nos veníamos manejando desde la perspectiva turística regional, ahora nos tendremos que enfocar más al turismo local. Fuera de nuestro estado le llaman turismo doméstico. Tenemos que enfocarnos en promover más la cultura turística, por eso se impulsaron los recorridos turísticos con los niños para fomentar desde temprana edad esta cultura”.

Castro Montoya señaló que aunque no puede precisar que los primeros atractivos turísticos en reapertura sean los museos, sí son el proyecto fuerte en la localidad.

“No te podría decir que ese sería nuestro primer proyecto, porque no sabemos cómo vienen los lineamientos más adelante, porque son lineamientos que están hechos para toda la República Mexicana, y cada municipio es especial debido al comportamiento de la ciudadanía, porque no sabemos si se nos indique que se aperture al cien por ciento los restaurantes y no los museos”.

Con el anuncio de los nuevos linamientos para la prestación de servicios turísticos publicado por la federación, será la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil la autoridad responsable de vigilar y verificar el cumplimiento de las medidas.

