En proceso sanción a 8 comercios de Sinaloa por no cumplir con la ley del uso de plástico

Guamúchil, Sinaloa.- Rosa Isabel Mendoza Camacho, secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa confirma que ya empezaron los procedimientos correspondientes para sancionar a ocho comercios que no han cumplido con la reforma establecida de la ley de uso de plástico.

La funcionaria estatal también detalla que han levantado alrededor de 44 actas administrativas de inspección y vigilancia, así como han constatado que más de mil comercios están acatando con cabalidad la reforma a los plásticos. A parte existen 289 establecimientos que de alguna manera se les aplicó la excepción que la propia ley les otorga, como es la utilización de bolsas biodebradables.

“Ya estamos llevando a cabo los procesos administrativos para sancionar a estos ocho comercios y estamos corriendo los tiempos para ver de cuánto va ser la multa que tendrán que cubrir por no haber cumplido en tiempo y forma con lo indicado en esta reforma”, informó.

“Como estamos preocupados por lograr tener un Sinaloa libre de plástico, ya hemos hecho recorridos por todos los municipios entregando miles de bolsas textiles entre los comerciantes y la ciudadanía en general dado que el objetivo es promover que ya no se sigan utilizando las bolsas tradicionales, además que ya están prohibidas.

También estamos colocando insignias de espacios libres de plástico en diferentes establecimientos que cumplen totalmente con lo estipulado en la reforma y esto, sin duda, es un gran logro para el Estado porque poco a poco vamos cumpliendo el objetivo.

Los comercios que no cumplan con esta reforma de la ley de uso de plástico estarán en la mira por la secretaría de Desarrollo Sustentable y no evaden la responsabilidad que les corresponde no nos quedará de otra que aplicarle la sanción que ameriten, al igual que los ocho que ya están en proceso de recibir su multa, ya que la misión es cuidar al medio ambiente”, resalta Rosa Isabel Mendoza Camacho.