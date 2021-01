En retroceso la regulación de yonkes en la ciudad de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Un problema sin tener fin es el que parece que se está volviendo en la ciudad de Guamúchil ante la regulación de los yonkes, pues en vez de que vaya avanzando, va en retroceso y de acuerdo con el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, ha sido una lucha constante que hasta la fecha no ha tenido resultados, dado a que no se ha actuado al respecto.

“El año pasado a inicios del 2020 se acordó que para abril ya no habría ningún yonke, problema que viene de años y no quieren actuar, yo he estado insistiendo en el tema e incluso metí un oficio al órgano interno y síndica procuradora que se actúe en consecuencia y se castigue a funcionarios por la no aplicación de reglamento, porque al final hay un reglamento que no se aplica”, explicó el edil alvaradense.

Asimismo, el funcionario resaltó que el ser gobierno implica poner en práctica lo establecido no solamente pasarla, debido a que existen responsabilidades que se deben llevar a cabo para el bien de los habitantes.

Para finalizar, el regidor Romeo Gelinec Galindo Inzunza, manifestó algunos funcionarios se oponen actuar por motivos de la pandemia, de lo cual expresó que no es cuestión de ello, si no de que viene desde hace varios años atrás.

