En sector de Guamúchil llevan 3 años viviendo entre aguas negras

Guamúchil, Sinaloa.- Cansados de vivir por más de 3 años soportando los fétidos olores que emanan del drenaje, los vecinos del fraccionamiento Álamos de Guamúchil, alzan la voz y le reprochan al gobierno municipal y a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), por ser los primeros responsables y aún así no solucionar nada.

La vecina Karina Perea, informó que desde hace poco más de 3 años que han estado sufriendo las consecuencias de un drenaje colapsado. “En estos momentos el drenaje está peor, lo hemos reportado en presidencia, pero no se ha solucionado nada”, comentó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Describió que sale un olor insoportable al grado de poder salir de sus hogares, o incluso de tener alguna ventana abierta porque la peste se impregna dentro.

Por su parte el señor José Luis Perea, expresó que ya es necesario que se pongan a trabajar en el tema porque no es pretender seguir viviendo en esa situación que se vuelve un peligro para la salud.

“Ahorita no solucionan nada, pero cuando están pidiendo el voto todo le hacen ver fácil a uno. Para hacer campañas si son muy buenos”, expresó José Luis Perea.

Por último, la vecina Gisela Martínez, afirmó que ella pasa la mayor parte del tiempo con la puerta cerrada y sin poder respirar aire fresco porque los malos olores la atacan a ella y a su familia.

Yo hablé con el gerente de Japasa, Manuel Beltrán y dijo que ya estaban arreglando, pero eso fue desde el día 24 y aún no hay solución”.

Esta vecina terminó por confirmar que el problema ya tiene más de 3 años desde que surgió y que aún está presente.

“Tanto mi hijo como yo durante este tiempo hemos presentado algunos problemas de salud principalmente estomacales debido a que nos vemos obligados y en la necesidad de comer las tres veces al día con este insoportable olor. Yo no sé qué es lo que se tenga que hacer, pero es muy necesario que ha pasado se ponga trabajar en este problema lo más pronto posible porque ya no podemos seguir así y si esto no llega a una solución yo me veré en la necesidad de acudir a otra instancia”.