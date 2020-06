En tiempo de calor aumenta la presencia de serpientes en la región del Évora

Mocorito, Sinaloa.- En la temporada de calor suelen aparecer diversos animales ponzoñosos, los cuales en ocasiones anidan cerca de zonas habitadas y representan un serio peligro para la gente, por lo que en esos casos se debe proceder y solicitar apoyo a los cuerpos de rescate correspondientes para que las cosas no terminen en algo desagradable.

Julián Rodríguez González, elemento de Protección Civil y Bomberos de Mocorito, explica que le ha tocado atender algunos servicios de este tipo, y normalmente las serpientes no son encontradas porque tienden a moverse, más cuando hay presencia de personas cerca de ellas.

Comenta que cuando surge un servicio de este tipo, lo primero que hacen es preguntar a las personas que viven en el domicilio las características del animal, como el color, tamaño, entre otras, para tener una idea de qué tipo de serpiente puede ser, si es venenosa o no.

Antes de entrar al lugar, Julián señala que se tienen que equipar con guantes y botas para que, en caso de ser atacados por la serpiente, ésta no les haga daño, además de llevar una herramienta como una pala o un hacha, esto para hacer ruido alrededor del sitio donde se haya ocultado y hacer que salga, pues de ser así, con una pala pueden aplastarla y tener oportunidad de agarrarla de la parte de atrás de la cabeza, con el fin de que el animal no pueda moverse y no los ataque.

Es muy importante, de acuerdo con el bombero, que la gente no intente acercarse ni trate de matarla ni arrojarle objetos, pues lo único que pueden conseguir es alterarla y que los ataque, por lo que primero que nada deben ubicar bien el sitio donde se oculte y luego dar aviso a los cuerpos de emergencia para que acudan a atender la situación.

Por otra parte, expresa que si por desgracia alguien resultara mordido por una serpiente, hay que llevar a esa persona rápidamente al hospital más cercano y no intentar acciones como las que se ven en la televisión, en las que se abre la herida y se succiona el veneno. Julián menciona que ante una mordedura de serpiente se puede ganar un poco de tiempo tomando el medicamento llamado Avapena, y posteriormente trasladar al paciente al hospital más cercano para su atención médica.

Asimismo, recomienda que en esta temporada de lluvias y calor la gente tenga limpia su casa y patios, principalmente si viven en una zona que se enmonta rápido, pues al tener un patio limpio es muy difícil que este tipo de animales puedan llegar a anidar ahí.

