Encuentran irregularidades en el informe del IPU en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Debido a que la Sindica Procurador, Cristina Mápula Lares, informó que se presentó el informe sobre el Impuesto Predial Urbano en el cual hubo algunas irregularidades y algunos recibos cancelados, Manuel Sauceda quien trabajó en la administración del año 2013 hasta el 2016, deberá responder al pago de más de 60 mil pesos debido a una serie de irregularidades entre las que destacan algunos recibos cancelados.

“Ya terminó la investigación, prescribieron sí algunas fechas porque se fue al archivo y estuvimos verificando, pero no todo es comprobatorio como nos lo externaron que muchos de los recibos pueden ser cancelados por muchos motivos”, comentó.

Mápula Lares, destacó que se tiene que resarcir el daño en los que compete a la ley actual y eso implica que se debe pagar más de 60 mil pesos.

“Muchas de las veces hay recibos cancelados, entonces esos recibos se volvieron a cobrar. Se fue al archivo y se encontraron unos recibos viejos”, finalizó la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares.

Afirmó que no tienen como decir que esto es verídico pese a que está el recibo cancelado pero no hay como comprobar este recibo, prácticamente no hay nada.