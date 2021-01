Encuentro “Mentes Ganadoras” reúne a cinco jóvenes destacados de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Cinco jóvenes mocoritenses, talentosos y destacados en diferentes ámbitos profesionales compartieron su experiencia en el evento Encuentro de Jóvenes, en el marco del programa “Mentes Ganadoras”, del Instituto Municipal de la Juventud de Mocorito.

Los jóvenes Amanda Coronel, Fernando Sato, Luis Filocua, Diana Gastélum y Frank Cervantes, enviaron un motivador mensaje a luchar por los sueños y lograr esas metas que parecen inalcanzables pero que con disciplina y constancia se pueden hacer realidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la amena charla que fue transmitida por redes sociales, se pudo conocer la trayectoria y vivencias de un futbolista, una compositora, una emprendedora altruista, un artista y un empresario.

La compositora Amanda Coronel, expuso cómo se convirtió en una compositora a pesar de que realmente no se imaginó que su pasión por la música se convertiría en un oficio del que actualmente vive. " Soy una mujer soñadora, emprendedora, apasionada por la música, me encanta escribir y plasmar mis vivencias y también las de otros. No soy mucho de palabras y creo que por eso se me da la composición", expresó.

Por su parte Diana Gastélum originaria de Recoveco, compartió su experiencia de su labor realizada en el país de Colombia y sus metas actuales. Manifestó que fue su férrea determinación por lograr su sueño de pequeña, lo que hizo posible su viaje.

Si se tiene disciplina y constancia se ve más próximo en lograr una meta”.

El alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, durante su participación en el evento. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

El triunfador más pequeño de todos los del grupo de Mentes Ganadoras, el futbolista de alto rendimiento Fernando Sato, con 20 años de edad ha logrado llegar muy alto.

Leer más: Habitantes de Melchor Ocampo, Mocorito sufren por el agua potable

Relató que todo empezó por su gusto por el fútbol a pesar de que sus padres la inculcaban el béisbol. Una de las anécdotas que compartió es que desarrollo su pasión viendo programas de televisión, con el apoyo de sus padres fue incursionando en la práctica al inscribirse en equipos de fútbol locales hasta que un entrenador de Culiacán lo invitó a un torneo de fútbol en Guadalajara y a partir de ahí inició su crecimiento como deportista.

En el simbólico acto estuvo presente el alcalde Guillermo Galindo, para enviar un mensaje a la juventud. “Ese tipo de eventos muy en lo personal nos motivan mucho porque cuando uno es joven siempre está proyectando qué es lo que se quiere lograr y creo que las limitaciones no deben de existir cuando uno es joven, pero sobre todo cuando se empieza a dar ese primer paso en un proyecto”.

Por su parte el Director del IMJU, enfatizó la importancia que tiene una charla de este tipo para motivar a los jóvenes a visualizarse en un futuro y lograr cumplir sus sueños. “Las metas se cumplen si se logran trabajando con determinación, compromiso y no se deja en el camino lo que se inicia”.

Leer más: Samuel López Angulo renuncia a su registro por la alcaldía de Salvador Alvarado