Enormes baches se apoderan de tramos carreteros en Angostura, Sinaloa

Sinaloa.- Carros descompuestos, piezas quebradas y hasta algunas caídas en motocicleta es lo que han ocasionado, a decir de la gente, los inmensos baches ubicados en diversos tramos de la carretera del municipio de Angostura, y que a decir de los conductores se han vuelto altamente peligrosos, por lo que temen sufrir fatales accidentes. Cabe mencionar que mediante las redes sociales es muy común ver publicaciones de ciudadanos alzando la voz de la problemática que les han causado los baches, pero sobre todo alertando a las demás personas.

No obstante, el joven Mario Soberanes expresó que hace poco conducía por la comunidad de Alhuey cuando inesperadamente cayó sobre un bache, mismo que le provoco se les descompusiera el rin de su automóvil, lo que le origino mucha molestia. “No nada más ahí, hay muchos baches, se pueden ver en cualquier parte, y lo peor del caso es que uno como ciudadano sí lo reporta y no lo toman en cuenta, y cuando se dice que se hace algo, los tapan por encima nada más, cuando todos sabemos que se necesita que se trabaje bien, todos los baches son muy riesgosos, yo solo sufrí los daños en el rin, pero otra gente puede no verlo o saberlo manejar y sufrir un accidente”, dijo. Los comentarios de las malas condiciones de los tramos carreteros son muy comunes escucharlos en cualquier lugar, y muestra de ello fue el señor Juan Carlos Armenta, quien argumento que se deben tomar cartas en el asunto y pensar en que pueden causar daños mayores, porque aunque parezcan leves, pueden arrebatar hasta vidas.

Por su parte, Wilber Serrano comentó que él por muchos baches ha caído y los amortiguadores de su carro se le han descompuesto, y que afortunadamente nada más ha sido eso y no daños contra su vida

Conducir por un bache puede ser más que una simple molestia, pues estos pueden dañar diversas partes de los automóviles, o peor, causar que el conductor pierda el control de su vehículo.

Ante todo lo anterior es importante que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y arreglen lo antes posible los baches que son fundamentales se tapen para evitar contratiempos, y aunque no es una tarea fácil hacerlo de una, poco a poco puede ir saliendo.