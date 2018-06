Entre dificultades y esperanzas agricultores festejan hoy su día

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a haber tenido un ciclo complicado y lleno de obstáculos, hoy los hombres del campo de la región del Évora con la frente en alto y llenos de alegría echarán la casa por la ventana durante el tradicional festejo del Día del Agricultor.

Entre los principales problemas que enfrentaron fueron la situación del clima, el tardío pago de apoyos de parte del Gobierno Estatal, la caída del precio de los granos, el incremento de costos de los insumos, entre muchas otras cosas, pero afortunadamente todos estos obstáculos se superaron gracias a que los agricultores cuentan con la experiencia de lo que tienen que hacer y de los cultivos que tienen que sembrar.

José Mario Urías Cuadras, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, externó: “La situación complicada que se tiene después del clima y del agua son los recursos para sembrar, tener crédito suficiente, seguros con buena cobertura, tener asesorías técnicas para el combate de plagas y enfermedades de las plantas. Resaltamos que en la región el clima es muy propicio para el desarrollo de plagas, los productores ya sabemos qué hacer, pero nos falta una asesoría de gente especialista en eso, para estar bien prevenidos llegado el momento y no nos causen gran daño.

Gracias a la capacidad que tiene el agricultor para superar todos estos problemas logra levantar una buena cosecha, pero donde se desanima mucho la gente es al enterarse del cómo andan los precios de los granos, pues muchos de ellos lamentablemente no alcanzan a sacar la inversión, ahí es cuando se les complica la situación y muchos productores mejor optan por vender (en algunos casos) o rentar sus parcelas.

Considero que el festejo del Día del Agricultor será entre carencias y esperanzas, ya que dependemos del clima, del agua y del terreno. Todo esto se une en un solo ser, y esperemos que Dios nos favorezca con una buena naturaleza. Los agricultores hacemos todo lo posible para tener cosechas redituables y de primera calidad, ya que producimos para la ciudadanía y también generamos alimento para los animales, pero lamentablemente no es así, pero estoy seguro de que un día sí lo va a ser, cuando poco a poco se vaya acabando la tierra y el agua y los productores sigamos ahí, sembrando”, manifestó Urías Cuadras.



Por su parte, Abelino Montoya Camacho, tesorero de la Caades, argumenta que en estos momentos las presas registran un nivel muy bajo de almacenamiento, pues están al 8 por ciento de su capacidad total, pero hoy, en la misa, harán oraciones para pedir que Dios los bendiga con suficiente agua este año, ya que de lo contrario la situación se pondrá muy crítica para los productores agrícolas. “Si no nos llueve como es debido las cosas se pondrán complicadas. El problema de la falta de agua se refleja de Guasave, hacia el Sur del estado, y esto es muy recurrente todos los años, pero dicen los que saben que esta ocasión va a ser mucho mejor que la de los tres anteriores.

Con problemas y todo lo que ustedes quieran, la agricultura ha salido adelante, y eso ha sido gracias al gran esfuerzo de los productores. Resaltamos que en esta región no se puede sembrar el 100 por ciento de maíz, esto por la gran demanda de agua que ocupa el cultivo, cuando mucho un 65 por ciento se hace, el resto tiene que ser de garbanzo, frijol y cártamo.

Si tenemos agua para el próximo ciclo, ésta va a estar condicionada en un 70-30 o 60-40, incluso, hasta un 50-50, es decir, el mayor número es para las siembras de mayor demanda y el resto para los de menor demanda. Estamos esperando buenas lluvias para no tener problemas en el reparto del agua y le vaya bien a la agricultura, pues también el comercio se beneficia con esta actividad. Si no hay buena agricultura, buenas cosechas, ni buenos precios, todos sufrimos.

En cuanto a los precios de los granos se refiere, éstos ahorita están bien, pero los productores estamos pidiendo 4 mil 200 pesos por tonelada, algunos los pagan un poco menos, pero ahí andan en la agricultura por contrato, si no están en la agricultura por contrato el pago anda en 3 mil 600 o 3 mil 700 la tonelada. En la historia de la agricultura siempre se pasa por momentos muy difíciles, por eso le pedimos a Dios que nos dé buena agua y un buen temporal, así las cosechas tendrán el rendimiento esperado”, afirma Abelino Montoya.



En el Pueblo Mágico de Mocorito, Alfonso “Güerito” Acedo, presidente del Comité Municipal Campesino número 13, señala que pese a todos los problemas que pasaron los agricultores en el ciclo anterior, hoy algunos de ellos aprovecharon las lluvias que cayeron en días pasados y ya empezaron a sembrar sus parcelas de cacahuate, mientras que otros están en la preparación del sorgo, principalmente para producir pastura para el ganado.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

“El panorama para los productores agrícolas es alentador, y pues estamos a la espera de que haya un buen temporal, ya que año con año es la esperanza de todos nosotros, el que haya buen clima, pues dependemos de ello, y eso lamentablemente no está en nuestras manos. En el ciclo anterior desafortunadamente tuvimos mermas en las cosechas de cacahuate por falta de lluvias, y en el caso del sorgo no hubo producción, y en pasturas nos afectó mucho la falta de agua, ya que nos quedamos solo con un 30 por ciento. Nosotros siempre tenemos la esperanza de tener una buena producción, pero en ocasiones eso no depende de nosotros, muestra de ello es que muchos productores de cacahuate tuvieron dificultades para comercializar sus cosechas, ellos esperaban un mejor precio y resultó de que no era así, les compraban el producto pero mucho más barato, y eso les vino a provocar un problema económico”, afirma Alfonso Acedo.

A propósito, la celebración de hoy arranca a las 07:00 horas, pues los productores agrícolas asistirán a la misa de Acción de Gracias que se llevará a cabo en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Guamúchil Viejo; ahí aprovecharán el momento para elevar oraciones y pedirle a Dios Nuestro Señor que mande abundantes lluvias, ya que un buen abastecimiento de agua es fundamental para que las diferentes siembras tengan excelentes rendimientos. Luego, a partir de las 13:00 horas, en la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM) es la comida para todos los socios.