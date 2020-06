Entre dimes y diretes alcalde y ex policías de Mocorito

Sinaloa.- Ante la declaración que Guillermo Galindo Castro, presidente de Mocorito, dio a conocer este día a través de un boletín que los ex elementos de seguridad están motivados por el desespero o trasfondo político, pero en especial señaló al ciudadano Daniel Serrano por manifestarse de una manera tan lamentable, sin fundamentos y desmoralizada, el ex policía Daniel Serrano, le respondió que no solo él está en esta situación y que los demás afectados también exigen este pago.

Cuando guste señor presidente municipal de Mocorito, no soy yo el único que se encontraba presente cuando pidió el 30 por ciento del monto, para hacer de inmediato la indemnización que dicta la sentencia, había mujeres y abogados presentes, si gusta hacer trámite legal por difamación adelante, testigos hay varios”, citó.

Foto: Cortesía

Asimismo, expresó que esta cuestión no es política y por tal motivo se fueron por las vías de lo legal.

Por otra parte deje de ser un hipócrita diciendo que es cuestión política que lo menos que hemos hecho es eso, nos fuimos a lo legal y con todo derecho, la justicia nos dio las Sentencias que hasta el momento solo ha dilatado y no ha acatado, incumpliendo así con su protesta de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos constitucionales y que de ella emanen, también le sigue causando un grave daño al patrimonio del herario público con tal actitud, ya que siguen corriendo los días y por tal motivo siguen aumentando las prestaciones, así que mi estimado presidente municipal cuando guste podemos ir a recibir el cheque de finiquito con el que cumple cabalmente lo que dicta la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa”, finalizó.