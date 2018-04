Entre la pobreza y el abandono

Guamúchil, Sinaloa.- El pasar de los años no ha sido fácil para César Heráldez Chavira, ya que la vida le ha puesto un camino difícil, lleno de sufrimientos y de muchas carencias. El oriundo de la sindicatura Villa Benito Juárez actualmente vive solo, enfermo y a la caridad de la ciudadanía, recolectando plástico durante horas para poder tener un ingreso económico.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Con la mirada cansada y sus ojos llenos de lágrimas el sexagenario dice lo difícil que ha sido el salir adelante ante las múltiples de carencias con las que cuenta; “yo vivo solo aquí en esta casa, solo un gato me acompaña, (llora), vivía con un hermano aquí en Tamazula pero tuvimos algunas diferencias y me salí de la casa”. Menciona que a diario sale por las tardes en su triciclo a recolectar botes de aluminio, plástico y fierro.

A pesar de que la vivienda donde habita está bien cimentada con ladrillos y cemento, ésta luce abandonada. El señor César Heráldez Chavira dice que no habita en el interior de ella ya que no cuenta con muebles y está en deterioro, por lo que ha decidido dormir afuera en un catre, “prefiero dormir afuera, aquí por lo menos veo pasar a las personas y se me olvida que estoy solo, ahora que ya empieza a hacer calor pues me favorece”. En el lugar se pueden ver cubetas, plástico, sillas remendadas, una hornilla, donde cocina, y una mesa.

Postrando su mano en la parte derecha de su panza, a la altura de las costillas, César se queja de un dolor.

No sé lo que tengo pero me duele mucho, aquí en la parte de las costillas, tengo así meses, pero como no tengo dinero no he ido al doctor, me da miedo el saber que tengo algo grave.

Argumentan los vecinos que ellos al verlo solo le brindan el alimento en ocasiones, de la misma manera dicen que el adulto mayor no cuenta con padecimientos mentales, que es una persona noble, de buenos sentimientos y muy sentimental.

Se dijo también por el afectado que su única esperanza es que las autoridades de Salud y del municipio lo ayuden con alimentación; “a veces me traen una despensa, y se les agradece, pero me gustaría que me ayudaran con un poco más, yo ya estoy mayor y enfermo y aun así sigo trabajando todos los días juntando botes de plástico y aluminio; también me gustaría que viniera un doctor a revisarme para ver qué tengo, por qué me dan tantos dolores, que me dé medicina o que me digan si estos dolores son de viejo (ríe)”.