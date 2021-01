Entre lágrimas ‘La Chapa’ sigue limpiando cenizas de su casa en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy se cumplen 10 días del incendio que dejó prácticamente en la calle a ‘La Chapa’, la popular habitante de Guamúchil. Flérida Minerva Cuevas López la ha pasado muy duro y le duele recordar aquella tarde del 11 de enero, cuando le dijeron que la casa que se estaba quemando era la suya.

Sin embargo, dónde duerme, cómo vive y qué es lo que más necesita en estos momentos tan difíciles. Esto fue lo que relató el día de ayer, en medio de lágrimas, al ver un solar baldío en donde era su hogar.

“He estado durmiendo en la casa de mi suegra, en la colonia San Pedro, pero qué voy a dormir, mijita; sí me acuesto, pero a veces no puedo dormir de estar con el pendiente y con las preocupaciones de cómo le voy a hacer. Debo en el abarrote, y no tengo todavía la estufa ni el refri, que es lo que más me hace falta”.

Entre lágrimas ‘La Chapa’ realiza la limpieza de las cenizas y de los troncos quemados que le recuerdan a cada momento que “no tiene casa”. Pero no la ha dejado sola la gente de Guamúchil.

Cuenta que ha recibido ayuda de gente que la conoce y también de desconocidos, que se han acercado a echarle la mano con ropa y despensas.

“Mucha gente me echó la mano, gracias a Dios, ahí pobremente, pero me han ayudado”, expresó con agradecimiento. Sobre el prometido apoyo de la construcción de un cuartito de parte del Gobierno de Salvador Alvarado, dijo que está a la espera de que se inicien los trabajos.

Una de las necesidades más prioritarias que mencionó al solicitar apoyo a la ciudadanía para irla pasando, es una estufa, un cilindro y un refri. También solicita ropa para ella y su nieto pequeño, de quien está a cargo.

Su fuente de ingreso también se le quemó, los nopales que tenía sembrados en su predio, y de los que se mantenía, en parte, ya que se dedicaba a la venta de nopales en las calles del Centro.

Ahora prácticamente no tiene una fuente de empleo para juntar el peso y cubrir las necesidades básicas.

Y para alimentar a su nieto, porque es el pequeño el que más le duele, y quien le da fortaleza y motivación para levantarse de nuevo contra la adversidad.

