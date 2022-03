Entrega el acalde Miguel Ángel Angulo Acosta camión recolector compactador de basura en Palmitas, Angostura

Sinaloa.- Con una inversión por el orden de los 550 mil pesos y con el firme objetivo de eficientar el servicio de recolección de basura, así como para tener un ahorro considerable en el consumo de combustible al cubrir las rutas correspondientes, el alcalde Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, entregó en la sindicatura de Palmitas una importante unidad compactadora de desechos.

Además del presidente municipal, en el acto de entrega también estuvieron presentes el director de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento, Jesús Miguel Angulo López, el Síndico de la comunidad, Luis Alberto Esquerra Urquídez, entre otras personalidades y trabajadores de aseo y limpia del lugar.

En su explicación, el director de Obras y Servicios Públicos confirmó que este cambión recolector y compactador de forma hidráulica de basura tiene capacidad para almacenar más de siete toneladas, el cual está completamente operable, revisado mecánicamente de todo a todo que viene a brindar un servicio muy bueno a la sindicatura y los ejidos que la conforman.

Leer más: Fundación Mayla en Guamúchil invita a participar a en feria de adopción y centro de acopio

"Aquí se venía recolectando la basura en una camioneta doble rodado, la cual, en su estadística de recorrido por las rutas, hacía hasta tres viajes al día, recogiendo los desechos a medida de las posibilidades pero no de manera eficiente, y con este camión se viene a dar una mejor atención en el servicio, ya que en un solo viaje se tendrá la capacidad de levantar todo, por ello nos atrevemos a decir que la ciudadanía de Palmitas ya no tendrá la necesidad de tirar su basura en drenes o canales porque no pasó el camión o se llenó la camioneta.

Con esta unidad cumplimos con todas las necesidades de recolección que requiere la sindicatura", resalta Jesús Miguel Angulo López.

Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, confirma que la inversión realizada para la adquisición de este camión recolector fue de 550 mil pesos, además que cumple la promesa que le hizo a los pobladores durante campaña.

"Este compromiso ya lo habían hecho otras administraciones pero por algún u otro motivo no cumplieron, hoy llegamos nosotros y ahí está el resultado. Estamos entregando esta importante unidad recolectora de basura que tanta falta le hacía a Palmitas y los compromisos siguen, ya que la ciudadanía nos manifestó que le van a dar el uso adecuado para que dure por mucho tiempo en buenas condiciones y preste un eficaz servicio.

Leer más: Manitas en Acción beneficia con cortes de pelo a muy bajo costo a la ciudadanía de Angostura

Además mostraron buena disponibilidad para, en ser necesario, prestarlo a otras comunidades, apoyar de manera emergente", puntualiza el presidente municipal, Miguel Ángel Angulo Acosta.