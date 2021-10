Entregan la primera etapa de la sustitución del alcantarillado sanitario en comunidad de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Con una inversión de un millón 437 mil 912 pesos con 35 centavos, y con la beneficencia de 122 habitantes, está tarde la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez hizo entrega de una obra de sustitución de alcantarillado sanitario en la comunidad de Juan de la Barrera.

La mandataria municipal dio a conocer que se trabajará constante para que al municipio le siga yendo muy bien destacando. así que no se quiere ir sin antes dejar maquinaria que ha sido una solicitud muy constante por parte del síndico municipal.

“Me alienta escuchar del síndico municipal que le darán seguimiento a este tipo de obras importantes, yo creo que vamos por un buen camino a Angostura le va a ir bien si dios quiere en los próximos 3 años”, señaló.

Montoya Martínez, declaró que a pesar de que la comunidad de Juan de la Barrera es un poblado pequeño, es muy significativa por lo cual vendrá a beneficiarles mucho está obra.

Por su parte el síndico municipal Ramón García, expresó sentirse muy contento por el trabajo bien realizado, así como del que se dijo se seguirá luchando por lo restante.

Cabe mencionar que durante esta mañana también se hizo entrega la construcción de sanitarios en el jardín de niños ubicado en la comunidad Colonia Independencia, mejor conocida como Chinitos con un costo de 374 mil 390 con 37 centavos.

Asimismo, dentro de las obras entregadas este día, fueron la de un paseo peatonal en la comunidad de Palmitas, supervisión de rehabilitación de la planta potabilizadora, así como la construcción de descanso en panteón de Chinitos, la conclusión del parque recreativo en el poblado Agustina Ramírez y la construcción de la primera etapa de la techumbre en Cerro Segundo.

“Se logró está meta gracias a la gestión y a mi insistencia porque si no se es insistente no se logran las cosas en esta vida, yo he sido muy perseverante”, comentó esta mañana la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez durante su participación en una de las comunidades.

De momento la alcaldesa se encuentra comprometida con hacer entrega de diversas obras antes de que culmine su administración al frente del Ayuntamiento del municipio costero.