Entregan un aula incompleta en Capomos

Angostura, Sinaloa.- Alumnos y maestros del Telebachillerato de Capomos, Angostura están molestos y no es para menos, ya que hace aproximadamente dos meses el presidente municipal en funciones les entregó incompleta un aula que tanto necesitan los jóvenes para tomar clases.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Ante esta situación, Paola Peiro Sáinz, directora del plantel educativo, argumentó: “La promesa fue que el aula iba a ser completamente habilitada para que los muchachos tuvieran sus respectivas clases. En su momento se inició la construcción y en febrero se entregó la obra, pero lamentablemente incompleta, pues no tiene baño, tampoco la mufa para hacerle la conexión eléctrica, mucho menos el servicio de agua potable, tampoco mobiliario, ni pintarrones, solo tiene piso firme, la puerta y las ventanas. La fueron haciendo por pausas, y hasta hace poco le pusieron los contactos para la electricidad".

"Luego dijeron que terminando esta aula se iba a empezar la construcción de otra, siempre y cuando el plantel educativo y los padres de familia se unieran y pusieran todo el material necesario, en tanto que el Ayuntamiento iba a colaborar con la mano de obra. El banderazo se dio y a la siguiente semana de eso se compraron los ladrillos, la arena y grava, pues para empezar rápido, pero cuál fue nuestra sorpresa, que el Ayuntamiento no mandó a ningún albañil para que la empezara. Ahí está todo, pero la varilla no se ha comprado debido a que ya no ha venido nadie del Ayuntamiento para que nos explique qué pasa" , manifiesta Paola Peiro Sáinz, directora del plantel.

Comenta que lamentablemente 42 alumnos se están quedando sin el beneficio de las aulas, y ahorita los jóvenes están tomando sus clases en la Casa Ejidal, pues tienen que terminar su ciclo escolar. "Nos ilusionamos porque por fin el bachillerato iba a tener sus propias instalaciones, pero las cosas no fueron a como las creíamos. El Ayuntamiento nos abandonó con la mano de obra, y pues la construcción de la otra aula está detenida”, enfatiza Peiro Sáinz.