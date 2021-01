Es difícil desazolvar la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Por motivos de complicación al llevar a cabo el desazolve en la presa Eustaquio Buelna, en la ciudad de Guamúchil, es que este año no se tiene pensado ponerlo en práctica, informó Ramón López Flores, técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Sinaloa, dado a las condiciones actuales en las que se encuentra, al contar con el vaso chico, sin embargo, manifiesta que como una medida de ello es que se está evitando la extracción.

Dándole seguimiento al tema, expuso que el desazolvar la presa no está dentro de los canales, por lo cual este año no se tiene trabajos nuevos en ella. Un factor que también entra en juego y que complica el trabajo, a decir del técnico de la Conagua, es que no es una práctica el desazolvar las presas, ya que lo que se pretende es atender las consecuencias que se puedan llegar a presentar.

“No es un tema común, es más fácil que los cauces antes de que lleguen a las presas se puedan desazolvar los ríos, que son los que aportan a las presas, y eso es lo que estamos haciendo, hay dos tramos del río Mocorito donde ya se están haciendo trabajos de desazolve”, resaltó.

Por otro lado, López Flores destacó que a comparación del año pasado, se llevó a cabo el desazolve en el río Mocorito en tres frentes, con un volumen de 750 mil metros cúbicos.

El técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Sinaloa comentó que pese a que la presa Eustaquio Buelna cuenta ya con más de 50 años, ésta se encuentra bajo seguridad, es por ello que se está cuidando el no realizar extracciones, sino de las que tienen mayor almacenamiento.

“La presa Eustaquio Buelna cuenta con las expectativas de seguridad, por eso se maneja la presa siempre baja, para poder evitar cualquier eventualidad, ya que es una presa que no tiene mucha capacidad, por eso se trata siempre de mantenerla a niveles bajos”, expresó Ramón López Flores.