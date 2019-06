Es el orgullo de ser persona, más allá de ser LGBT

Guamúchil, Sinaloa.- Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), el llamado de la comunidad es al respeto. “Más que el orgullo de ser gay, es el orgullo de ser persona”, expresa Andrés Ortiz. Para él ésta es una fecha para hacer un llamado a no ejercer ningún tipo de discriminación, en especial contra los niños y niñas.

“Hay que levantar la voz también por los niños y niñas que son rechazados y maltratados por su familia, en la escuela y en la sociedad”, expresa el reconocido estilista alvaradense por más de 30 años, Andrés Ortiz.

Este día comparte su opinión a este medio sobre un tema que aún sigue causando polémica y poca aceptación en nuestra sociedad: las personas con una orientación sexual diferente a lo socialmente aceptado. En esta fecha, en que se realizan en todo el país manifestaciones y actividades del llamado al respeto y la libertad de expresión, es importante destacar el tema de los niños y niñas que manifiestan a temprana edad orientación homosexual y que por esto enfrentan un rechazo no solo social, sino de sus propios padres.

“El llamado a las familias es a no maltratar a sus hijos pequeños que muestran una orientación homosexual, sino a acudir con especialistas. Conozco varios casos en los que la reacción es violenta, porque no saben qué hacer. Comúnmente el padre es quien menos acepta al niño o la niña, siendo la madre la que actúa de la mejor manera. El punto aquí es la educación, y si no saben cómo afrontar esta situación, lo mejor es que atiendan a los menores con especialistas, no para cambiarlos, sino para que reciban el apoyo adecuado.

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la noción básica del “Orgullo LGBT” consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual.

En la actualidad se cuenta con leyes que protegen los derechos de homosexuales en muchos países del mundo, se reivindican la despenalización en el resto del mundo y otros asuntos en los que existe discriminación contra los homosexuales, como la legalización del matrimonio homosexual o el establecimiento de las familias homoparentales, incluida la adopción de hijos por personas homosexuales, el respeto a la identidad sexual de las personas transexuales y sus derechos al cambio legal de sexo y nombre y derechos a tratamientos hormonales y quirúrgicos.