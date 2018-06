"Es gratificante ser útil a la sociedad"

Angostura, Sinaloa.- Para Daniel Olivas, quien lleva alrededor de tres lustros prestando sus servicios como socorrista en la Cruz Roja, esta actividad resulta muy gratificante, porque puede servir a la sociedad y apoyarlos en casos que requieran de su ayuda.



El socorrista de Cruz Roja, Delegación Angostura, recuerda que hace aproximadamente 15 años comenzó su andar en las filas de la institución, pero antes pasó 10 años formando parte de Protección Civil en Guamúchil, en el grupo Lobos, “desde que estaba en Protección Civil, nosotros trabajamos en equipo con Bomberos y Cruz Roja, y a partir de ahí sentí esa necesidad y ese gusto por seguir sirviendo de manera más directa”. Agrega que desde ese momento comenzó a prepararse y hasta la fecha continúa trabajando con gusto.



Para Daniel Olivas, ser socorrista significa una satisfacción muy grande, pues se trata de un trabajo gratificante, en el que puede hacer algo por los demás y, sobre todo, le resulta satisfactorio ser útil cuando realmente se necesita; “es una actividad que realmente nos hace sentir bien, y ojalá las nuevas generaciones le pusieran ganas para servir y ser útil a la sociedad; en el caso de nosotros, que ya somos de edad avanzada, aquí estamos haciendo las cosas que realmente nos gustan”.



El formar parte de la familia de Cruz Roja, donde se la pasa muy a gusto, es lo que más le gusta de su trabajo, pero también le ha tocado vivir episodios que lo han marcado, como un servicio que le tocó atender un 25 de diciembre en el que fallecieron dos niños.

Daniel Olivas, socorrista.

Daniel señala que no recuerda el año, pero en la madrugada de aquel 25 de diciembre salieron a atender un accidente sobre la autopista Benito Juárez,

Cuando nosotros llegamos a ese lugar prácticamente nos tocó ver morir a dos hermanitos, y eso es lo que me impactó, porque ver sufrir a un niño duele, verlo morir duele más.

Además recuerda que los menores eran parte de una familia que venía de Estados Unidos y se dirigían a su tierra natal, y en ese percance hubo otros muertos, así como dos personas heridas, a las que trasladaron al Hospital General de Culiacán.



En el trabajo como socorrista, expresa que lo más difícil es estar apartado de la familia, pues en realidad es una actividad que requiere de mucho sacrificio, y las fechas en las que hay más trabajo son las que comúnmente se pasan en familia, “al principio, yo en lo particular, tuve algunas diferencias con mi esposa, con mis hijos, pero al paso del tiempo ellos se dieron cuenta que la labor que yo realizaba era algo que a mí me satisfacía, que me hacía sentir bien, y ya con el tiempo sentí más su apoyo. Asimismo, con motivo del Día del Socorrista, felicita a todos sus compañeros, invitándolos a estar cada vez mejor preparados, así como ser más responsables, para estar siempre listos en caso de que la sociedad requiera de su apoyo.