Es necesario analizar alimentos como las sopas instantáneas en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Tras un gran malentendido sobre el posible retiro de sopas instantáneas del mercado en Sinaloa, surgió una gran ola de comentarios en contra y a favor de esta acción, sin embargo, la situación se salió de contexto de tal manera que la sociedad no logró comprender la realidad de los hechos.

Ante esto, el nutriólogo Eliber Eugenio Inzunza, comentó que Cofepris no informó sobre un retiro definitivo de estos productos, sino después de la realización de un estudio en torno a los ingredientes que estos obtienen y lo que marcan en su etiqueta, se descubrió que algunas de estas sopas no contenían los componentes anunciados.

Ejemplificó que algunos de estos productos marcaban contener elementos como verduras, situación que fue desmentida en los resultados de los estudios realizados. De tal manera que una gran cantidad de sopas no incluyen estos elementos de manera equilibrada a como se mencionaba en el empaque, inclusive eran casi nulos.

Leer más: Líderes de sectores confían que el alcalde de Salvador Alvarado logre mejoras

Agregó que de alrededor de 26 sopas instantáneas mexicanas, solo fueron retiradas de 12 a 14. Mismas que no contaban con los ingredientes que exponían en su empaque, motivo por el cual fue necesario sacarlas del mercado.

Acciones a tomar

Expuso que estas son técnicas de gran importancia que deben de realizarse a una gran cantidad de alimentos, ya que en el mercado existe una variedad de alimentos procesados que realmente no tienen un aporte positivo a la salud.

“Son técnicas muy importantes que se deben de hacer de muchos alimentos, porque la verdad hay alimentos procesados, como las sopas que no aportan mucho en cuestión de salud, no tiene un beneficio en sí”, aseguró.

Ante la noticia del retiro de estos productos, en redes sociales se dejaron ver una gran cantidad de comentarios, los cuales se encontraban divididos, es decir, una gran cantidad de usuarios se mostraban a favor de dicha decisión.

Leer más: Alcaldes de la Región del Évora atienden temas heredados de la pasada administración

Como la joven Ofelia Arias que expresó que le agradan bastante las sopas instantáneas, no obstante, comprende que estas no le aportaban los nutrientes necesarios para su salud. Sin embargo, no dejaron de llegar las opiniones contra.