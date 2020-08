Es necesario un certificado médico para determinar la incapacidad en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Este 29 de julio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y por lo tanto puesto en vigor, el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS en el que se determina como riesgo laboral el contagio de COVID-19, por lo que para aquellos trabajadores que cuenten con una incapacidad por riesgo de trabajo y se haya agotado el tiempo de ley, se deberá calificar una ausencia por recaída siempre que se haya emitido por el médico una nueva incapacidad, y al final de la contingencia los servicios de salud en el trabajo citarán al trabajador para expedirle el dictamen de alta por riesgo de trabajo por la recaída y, en caso de proceder, se hará el dictamen de incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo.

En el caso de quienes cuenten con una incapacidad temporal por enfermedad general el término de ley se elaborará un dictamen de invalidez con vigencia de tres meses en base a los antecedentes del expediente clínico.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La inspectora de Trabajo y Previsión Social, Zoila López, señala que durante este periodo de contingencia no se han recibido quejas de trabajadores que hayan sido despedidos directamente por ser positivos a COVID-19 o que no le hayan respetado una incapacidad, “va aunado por las circunstancias que algunas empresas han cerrado, pero un despido directo o que no se respete una incapacidad no ha habido”, explica.

Asimismo, hace el llamado a las empresas a respetar la condición de adultos mayores, personas con enfermedades degenerativas y mujeres embarazadas como ya se ha estado haciendo.

En el tema de las incapacidades, Zoila López menciona que éstas se cuestionaban debido a que algunas personas manifestaban tener síntomas de COVID y se aprovechaban de la situación para faltar a su trabajo, “entonces estaban solicitando que el Seguro Social les extendiera una incapacidad para que esas personas pudieran ausentarse y la Procuraduría del Trabajo les está exigiendo que den un certificado médico evaluado para determinar si la persona acredita o no la incapacidad”.

En el caso de trabajadores de unidades médicas, si presentan síntomas o resultan positivos a COVID se les reconocerá la incapacidad como riesgo de trabajo para verificar su asistencia a laborar hasta 14 días previos a presentar síntomas.

Asimismo, los beneficiarios hijos de trabajadores o pensionados que cumplen 16 años y presentan una enfermedad incapacitante, continuarán con el derecho de atención médica hasta por un año, periodo para realizar los estudios médicos necesarios para emitir el dictamen de beneficiario incapacitado.