Es un privilegio el ser mujer para María, empresaria de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Hace 10 años que María de la Paz Mendívil Olivas, conocida por su familia y amigos como Patzy, inició con este proyecto de vida como un sueño, el cual a la fecha le ha dado muchos frutos y buenas experiencias en Guamúchil.

Inicio vendiendo material de cristal para que sus clientas pudieran elaborar sus accesorios, los cuales ella les enseñaba a hacer, pero actualmente este emprendimiento se convirtió en un taller de joyería, en donde ella y su esposo elaboran cualquier tipo de trabajo.

Confesó que en ocasiones miraba muy difícil la situación, ya que el hacerse de clientes era un proceso muy lento. “Al principio no llegaba nadie, estaba muy solo, en ocasiones pensaba que tendríamos que cerrar, pero gracias a Dios pude tener la gran ventaja de que poco a poco las personas me fueron conociendo y recomendando con amistades”.

Expresó que además de ser un sueño propio también fue un proyecto familiar en donde su esposo Efrén, sus dos hijas, Alejandra y Katia, se sumaron, así como también su único hijo varón, Marcos, y fueron parte muy fundamental para que esto pudiera continuar.

Amo este trabajo, es muy bonito. Aquí llega una persona y yo trato de adivinar qué es lo que quiere”.

Mendívil Olivas explicó que el negocio que maneja es muy interesante porque ofrece detalles importantes con los que una persona le demuestra amor o amistad a otra.

Resaltó que siempre ha tratado de darle el mejor servicio a sus clientes. “Haz lo que te gustaría que hicieran por ti”, citó.

Expresó que es difícil el ser madre, ama de casa, esposa y emprendedora, y narró que al principio se le complicaba un poco más pero actualmente sus tres hijos ya crecieron, lo que le permite tener un poco más de tiempo para el negocio.

Invitó a las mujeres que no han tenido la oportunidad o que por miedo no han logrado cumplir sus metas, a que no se rindan porque nunca es tarde.

“Yo quiero invitar a todas las mujeres a que inicien su negocio cuando ellas decidan, porque nunca es tarde”. Dijo que no es fácil pero tampoco imposible.

